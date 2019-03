Váhy

V práci jste trochu na trní, protože nemyslíte na své povinnosti, ale na rande s milovanou osobou. Hlavně to nepřehánějte, ať nenaštvete šéfa. Dáváte moc najevo to, jak se těšíte na konec pracovní doby. Však ono se to všechno vytříbí a dočkáte se.