Bernardýnka Týna, kterou zachránily Blesk tlapky, hledá domov. Kdosi psovi odřízl víčka

Týnu objevily reportérky Blesk tlapek v lednu v Kozojedech na Jičínsku, kde živořila zavřená v kotci. Její majitelka ji zachránila z nevhodných podmínek, pak se ale ukázalo, že na mohutné silné zvíře, které se nesnese s jinými psy, nestačí. Proto Týna, kterou měla původně v bytě, skončila nakonec zavřená za mřížemi.

Blesk tlapky majitelku přesvědčily, aby se Týny na základě darovací smlouvy vzdala. Spolek SOS for Pets – Zachraňujeme psy z nevhodných podmínek jí pak našel dočasný domov u Jany Liškové ve Střílkách.

Týna si nového domova užívá, ke své opatrovnici Janě Liškové přilnula | Jana Ulrichová

Užívá si gauče

Týna, z níž se vyklubal čistokrevný moskevský strážní pes, se v Psím domově U Lišky rychle zabydlela. K dispozici má dva gauče, na kterých s oblibou vysedává a užívá si jejich pohodlí.

Týna je starší pes, je jí 9 let. Na svůj věk je na tom celkem dobře, nemá žádné vážné zdravotní problémy, pouze zadní nohy jí už tak neslouží. Trápí ji jen proleženiny z dlouhodobého nedostatku pohybu a také oči.

Blesk tlapky vysvobodily zbídačenou bernardýnku Týnu. Mrzla v kotci, neviděla jídlo

Nepovedená operace

„V minulosti někdo Týně špatně odoperoval víčka, třetí víčka má úplně odřízlá, takže nemá slzy. Kvůli tomu si při mrkání oči tak poškodila, že vidí jen velmi špatně. Je třeba jí už doživotně do očí kapat a nahrazovat jí tak slzy, a to třikrát denně. Snáší to velmi dobře, skoro to vypadá, jako by za to byla vděčná,“ řekla Jana Lišková, která má teď Týnu v dočasné péči a zároveň se jí snaží najít nový domov na dožití.

Nový majitel musí počítat s tím, že je Týně nutné doživotně kapat třikrát denně do očí | Jana Ulrichová

Žádné další zvíře

I když se má Týna ve Střílkách skvěle, zasloužila by si svůj vlastní trvalý domov, kde by mohla v klidu dožít. „Týna je vhodná někam, kde není druhý pes. Miluje lidi, jiného psa ale bohužel nesnese. Ani tady se s žádným neskamarádila, i když jich tu má dost na výběr,“ řekla Jana Lišková. Dodala, že Týna nemá ráda ani kočky a nehodí se ani k hospodářským zvířatům.

Z Týny je teď krásný spokojený pes | Jana Ulrichová

Měkké ležení a kapky

Ten, kdo se Týny ujme, musí počítat s doživotní léčbou jejích očí, která vychází na zhruba 400 korun měsíčně, a také jí musí zajistit měkké ležení. „Týna nesmí ležet na tvrdém, má silné otlačeniny. Kdyby do nich dostala infekci, mohlo by to mít už pro ni fatální následky,“ řekla Jana Lišková. Dodala, že jinak je ale Týna hodná, k lidem velmi milá, miluje drbání a nejradši na vzdor své velikosti sedí na klíně.