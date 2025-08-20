„Přístav ve Veselí je velmi oblíbený, o čemž svědčí to, že už čtyři roky je nejvytíženějším veřejným přístavem na Baťově kanále,“ vysvětlil jeho současné rozšiřování Lubomír Fojtů z Ředitelství vodních cest ČR.

Šok na Baťáku: Ekologické spolky zastavily rozšiřování přístavu

Veselí nad Moravou rozšiřuje svůj přístav, nyní se ji snaží zastavit spolky Děti Země a Voda z Tetčic.

Stavbu za 78 milionů korun se tak podařilo dokončit ještě v turistické sezóně. Vše ale ještě není hotovo. U nových stání zatím schází sloupky pro odběr elektřiny a vody. Kdy budou dokončeny, rozhodne Krajský soud v Brně. Spolek Děti země totiž proti dokončení podal žalobu.

Baťův kanál byl jako vodní cesta vybudován v letech 1934 až 1938. Původně sloužila pro lodě převážející uhlí. Později plavby zanikly. V roce 1995 vyplula na něj první turistická loď. Nyní je tato plavební cesta dlouhá 52 km, je na ní 13 plavebních komor a ročně ho navštíví kolem 100 tisíc návštěvníků.

Přístav ve Veselí nad Moravou má nově 30 nových stání pro lodě. Postupně jeho kapacita vzroste až na 81 plavidel.
