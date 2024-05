Loni to bylo téměř 90 tisíc turistů, letos jich bude zřejmě ještě více. Baťův kanál vstoupil do nové sezóny s mnoha novinkami. Nejvíce jich najdou turisté ve městě, kde znovuobnovené plavby před 29 lety začaly – ve Veselí nad Moravou.

Nová restaurace ve tvaru lodi, dvě nové budovy nabízející ubytování v apartmánech a téměř stovka dalších parkovacích míst – to vše přibylo jen za zimní přestávku v přístavišti ve Veselí nad Moravou. Kromě toho prošlo ve stejném městě modernizací i stavidlo.



Nezahálelo se ale ani jinde. Ve Spytihněvi byla dokončena modernizace plavební komory, u dalších přístavišť byly komory seřízené a rejdy vyčištěné. Splavná hloubka je na většině míst 1,5 metru. Staví se nová komora u Rohatce, která v příští sezóně poprvé v historii umožní propojení Hodonína s touto vodní cestou.

Video Video se připravuje ... Na Baťově kanále začala nová turistická sezóna. Hynek Zdeněk

Slavnostní zahájení sezóny se uskutečnilo ve Veselí nad Moravou, kde hladinu Baťova kanálu ze zimního klidu osvobodil odemčením ředitel vodních cest Lubomír Fojtů, který ocenil angažovanost obcí podél celého toku Baťáku.

Fotogalerie 21 fotografií Ve Veselí nad Moravou byla zahájena plavební sezóna 2024 na Baťově kanále. Autor: Hynek Zdeněk

Do roku 2023 by se jeho délka měla ještě výrazně zvýšit, a to prodloužením do Kroměříže, resp. do Hodonína, kde vzniknou obří přístavy až pro 80 lodí. Ročně tuto vodní cestu navštěvuje až 90 tisíc turistů.