Blíženci

Příkazy šéfa plníte do posledního detailu, nicméně se s nimi neztotožňujete. Pokud byste chtěli něco pozměnit, tak to s nadřízeným konzultujte. Hlavou se vám honí spousta skvělých nápadů, které budou oceněny i odměněny. Jen na to jděte pomalu.