„Baťův kanál jsme začali vypouštět ve čtvrtek. Je potřeba odstranit nánosy. Zajistíme tím obnovení parametrů plavební dráhy, opravíme a zajistíme stabilizace břehů a hrází plavebního kanálu. Práce potrvají až do konce dubna 2020. Náklady jsou téměř 53 milionů korun,“ upozornil ředitel Povodí Moravy v daném úseku Pavel Cenek.



Co to znamená pro turisty? Do té doby mohou plout po „Baťáku“ jen od Kroměříže po Veselí nad Moravou, nebo od Vnorov do slovenské Skalice. S omezením plaveb v hlavní sezóně, tedy od 1. května 2020, pracovníci Povodí Moravy nepočítají.



délka: 00:31 Video Povodí Moravy vypouští vodu z Baťova kanálu. Je vidět i dno. Hynek Zdeněk, blesk.cz

K obdobné situaci dojde opět na podzim příštího roku. Tentokrát od Vnorov ve směru na Strážnici po železniční most. „I tam budou probíhat hlavní stavební práce,“ doplnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.