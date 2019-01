Dvacet let po vzniku přístaviště ve Veselí nad Moravou, dojde k jeho rozšíření. Vůbec první přístav vzniklý na Baťově kanále zvýší kapacitu z 11 lodních stání na 35. Na žebříčku největších přístavů na Moravě tak zaujme druhé míste. První bude i nadále Petrov, který pojme až 47 lodí.

V roce 1999 byl otevřen veselský přístav. Po dlouhých desetiletích tím začala plavba po Baťově kanále a řece Moravě. Jenže nyní - po 20 letech - veselské přístaviště už zdaleka nestačí.



„Modernizace veselského přístaviště začne letos na podzim a bude pokračovat mimo plavební sezónu. Hotovo budu v květnu 2021. Rozšíření přístavu o 24 nových stání zaplatí Ředitelství vodních cest a má stát přibližně 51 milionů korun,“ uvedl ředitel Baťova kanálu Vojtěch Bártek.

"Baťák" láká i cyklisty

Turisty má přitáhnout i postupně budovaná cyklostezka, která vede podél toku. „Měla by vést až do Sudoměřic, čímž by se stala významnou hojně navštěvovanou turistickou atrakcí,“ domnívá se místostarosta Veselí nad Moravou Pavel Bouda (63, ODS).



Baťův kanál se drží dlouhodobě v pozornosti návštěvníků. Ročně jej navštěvuje přes 90 tisíc turistů. Letos se přitom každou z komor v průměru proplavilo 3 526 lodí, což je absolutní rekord. Největší zájem se soutřeďuje právě do Veselí nad Moravou, kde jsou kromě stávajícího přístaviště ještě čtyři další mola.

VIDEO: Baťův kanál láká nejen zájemce o plavbu na lodi. Podél toku jezdí na kole tisíce cyklistů. V roce 2018 ho dokonce přeplaval hodonínský plavec Marek Jedlička.