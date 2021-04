Stále oblíbenější Baťův kanál přestává zvládat nápory turistů na výletních lodích. Veselí nad Moravou a Vnorovy proto během pěti šesti let spojí nová vodní cesta, vyhloubená paralelně s "Baťákem".

Zároveň mezi nimi vznikne nový devítikilometrový plavební okruh. „Součástí nového kanálu bude buď zbrusu nová plavební komora nebo nové lodní zdvihadlo, které dosud v Česku není,“ řekl mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

Pokud by se inženýři rozhodli pro zdvihadlo, byl by v rámci České republiky technickým unikátem. V Evropě je však na vodních cestách využíván, vejdou se do něj i velké lodě.

Loď se zvedne ve vaně

Funguje na principu vany. „Lodím umožňuje překonat spád mezi dvěma úrovněmi hladiny v kanále či na řece. Loď vpluje do ocelové vany, která se celá spolu s vodou i plavidlem svisle zvedá či klesá do potřebné polohy,“ řekl Bukovský.

Proti zdymadlu tak podle mluvčího není k proplavení potřeba voda pro jeho naplnění a vyprázdnění.

Přístavy se zvětšují a chystají se i nové

Řeka mezi Veselím nad Moravou a Vnorovy je už dnes splavná, chybí propojení na plavební kanál.

Ředitelství vodních cest zvyšuje aktuálně přístavní kapacity současného přístavu ve Veselí nad Moravou o 46 plavidel. Celkové investiční náklady dosahují téměř 400 milionů korun. Připravuje i výstavbu plavební komory Rohatec, která prodlouží Baťův kanál směrem na jih do Hodonína. Začít se mělo již v březnu, ale jeden z neúspěšných účastníků podal odvolání.



VIDEO: Baťův kanál ve Veselí nad Moravou po loňské rekonstrukci koryta opět napouštět v úterý 21. dubna 2020.

délka: 00:17.03 Video Baťův kanál ve Veselí nad Moravou po loňské rekonstrukci koryta opět napouštět v úterý 21. dubna 2020. Hynek Zdeněk, blesk.cz