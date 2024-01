„Je to skvělá projížďka. Vyjel jsem do Vnorov se synem a led byl po celou cestu naprosto hladký,“ řekl nadšeně Jaroslav (44). Spokojení byli i hokejisté, kteří o víkendu hojně využívali hřiště zdarma. Zdržovali se většinou poblíž mostů.



Bezpečí od 12 cm

Tam je přitom podle ředitele společnosti Baťův kanál Vojtěcha Bártka nejtenčí led. V některých úsecích má sílu jen 2 cm.

„Za bezpečnou sílu je přitom považováno 12 centimetrů,“ zdůraznil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Mezi Strážnicí a Vnorovy na Hodonínsku lidé bruslí na louce.

Bruslaři by tak měli být hodně obezřetní. Hloubka vody v Baťově kanále je momentálně téměř dva metry, a po proboření by se tak snadno mohl dostat do problémů i vysoký dospělý jedinec.



Zamrzla i louka

Jistotu, že se nebudou topit, mají bruslaři, kteří využívají zamrzlou lagunu na louce mezi Vnorovy a Strážnicí (viz video). To se jen tak nevidí, bruslit na louce o rozloce přibližně 16 hektarů!

Bruselní si lidé u Baťáku ještě užijí. V úterý má ve Veselí nad Moravou a jeho okolí mrznout, od středy do pátku se mírně oteplit a bruslení by mohlo být rizikové. Od víkendu se opět mají vrátit teploty pod bod mrazu.

„Je to skvělé, děti se vyblbnou a nemusím je pořád hlídat,“ řekla Blesk.cz jedna z maminek.