Panna

Plánujete-li náročnější životní krok nebo se chcete zbavit zlozvyku, tak to odsuňte až na další týden. Nyní by se vám nepodařilo akci dokončit a pak byste byly na sebe naštvané. To je pro vaše znamení nemyslitelné, protože jste precizní a puntičkářské.