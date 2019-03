Záchrana týraných zvířat může být okamžitá, radí Tereza. Starosty ale vyjde draho

Úřady mohou v případě podezření na týrání odebrat zvířata okamžitě. „Obec s rozšířenou působností může v takových případech využít institutu předběžné náhradní péče, který je ihned vykonatelný,“ zmínila Tereza. Úředníci ho podle ní mohou použít v případě podezření na týrání zvířat, chovatel nebo majitel zvířat přitom ani nemusí být v tu chvíli na místě. Úředníci se tomu ale většinou brání. Je to totiž pro ně starost navíc a také nemalá finanční zátěž.

Podle Terezy Plicka mají obce pravomoc na to jednat okamžitě | Kateřina Lang

V Konicích zachránili vyhublé psy husky

Zvýšené finanční nároky potvrdil i Pavel Nerad, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Konicích, který tuto možnost bez váhání využil a díky tomu přispěl k záchraně osmnácti na kost vyhublých psů husky. Jejich majitel je nechal umírat hlady a žízní.

„Zvířata jsme zabavili, protože se o ně neměl kdo starat a dočasně jsme je svěřili do péče v útulku. S tím jsou spojené nemalé náklady na ubytování a veterinární péči, které značně zatíží rozpočet města,“ řekl.

Podle něj mohou takto postupovat všechny obce s rozšířenou působností, nevyužívají toho ale právě proto, že péče o odebraná zvířata stojí hodně peněz. „Buď se to přehlíží, nebo se to nedotáhne do konce, nebo se to mete pod koberec. To jsme my ale nechtěli,“ řekl Pavel Nerad.

Blesk tlapky na místě činu: Tady živořilo 18 psů husky. Daších šest nepřežilo, ostatky jsou za domem

Příliš byrokracie

Stále ale podle něj zůstává otevřená otázka, proč by měly za pobyt odebraných psů v útulku platit městské úřady.

„To si myslím, že není správné. Měl by to stát nějak ošetřit a hradit. Jistá možnost kompenzace vynaložených finančních prostředků tu sice je, je ale nejistá. Je třeba splnit řadu podmínek, proces byrokracie je v tomto případě doslova šílený, takže dovedu pochopit, že někteří úředníci radši dělají, že tyto problémy nejsou,“ dodal.

Vedoucí Pavel Nerad byl společně s veterináři na místě. Když viděl, v jakém stavu psi jsou, rozhodl o jejich okamžitém odebrání a převozu do útulku | Kateřina Lang

Co se v Ponikvi stalo

Na 15 dospělých zubožených psů sibiřského husky a tři štěňata se v domě v Ponikvi přišlo poté, co jejich majitele odvezla záchranka v kritickém stavu do nemocnice. Psi byli vyhublí na kost, majitel se na ně vykašlal, bez vody a krmení museli strádat dlouhou dobu. Šest psů a pět koz se našlo v domě a přilehlé stodole už uhynulých, těla dalších psů v různém stádiu rozkladu pak objevily reportérky Blesk tlapek ještě i za domem.

Zubožení psi jsou nyní v útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem, kde je dávají postupně dohromady | Jana Ulrichová

Psi se zotavují v útulku

Odebraní psi se teď zotavují v útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem, kde se o ně starají 24 hodin denně. „Jsou velmi vyhublí, proto se v první fázi snažíme nastartovat jejich trávení. Dostávají senzitivní, hypoalerganní krmení s jehněčím a lososem, zavodnili jsme je, a dodáváme jim cukry,“ řekl vedoucí útulku Leopold Dostál. Než se psi dostanou do kondice, potrvá to podle něj nejméně měsíc, jsou totiž nejen fyzicky zubožení, ale také psychicky zlomení.

Zájemci, kteří by chtěli zuboženým psům pomoci, mohou poslat příspěvek na transparentní účet útulku 43-7715910237/0100 s variabilním symbolem 18.