Na semaforu byla červená, protože cyklista (30) projel křižovatku na pražském Břevnově jako by jel po lesní cestě. Jenže ho viděli policisté a chtěli jej zastavit. Tím ale začala zběsilá honička, která vedla až do tunelu Blanka a k důležitému odhalení.

Velkou světelnou křižovatku v Patočkově ulici prosvištěl koncem června cyklista a dál se opíral do pedálů. Vydala se za ním hlídka břevnovských policistů. „Cyklista však na pokyn policistů k zastavení nijak nereagoval a místo toho začal ujíždět po chodníku přilehlým parkem. Jelikož se mu v parku nepodařilo policisty setřást, tak zamířil do tunelu Blanka, do kterého vjel velmi nebezpečně v protisměru,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

V tunelu, kterým neustále sviští auta, se otočil přes několik pruhů a pokusil se z něj zase vyjet! „Pronásledování cyklisty si povšiml pozorný řidič, který cyklistovi zahradil svým vozem cestu a přinutil ho na chvíli zpomalit. Toho využil jeden z policistů, který za ním ze služebního vozu vyběhl a chtěl mu v další jízdě zabránit,“ popsal dál Hrdina.

Video Video se připravuje ... Policisté pronásledovali cyklistu (30), který vjel v Praze do tunelu Blanka v protisměru. (červenec 2025) PČR

Hledaný, na kradeném kole a zfetovaný

Jezdec se ale vysmekl a neustále se snažil ujet, policista tak musel použít donucovací prostředky. Po zadržení ale jeho drzost neskončila. Při výslechu si vymýšlel jméno i další nacionále.

„Policisté odhalili jeho skutečnou totožnost a hned jim bylo jasné, proč ujížděl a nechtěl sdělit kdo doopravdy je. Byl totiž v celostátním pátrání,“ uvedl Hrdina.

Příkazy k zatčení byly na něj vydány dokonce dva! Navíc kolo, na kterém ujížděl, bylo kradené a zběsilý cyklista byl pod vlivem drog… V případě odsouzení za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky se jeho více než dvouletý trest může až o jeden rok prodloužit.