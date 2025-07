Muž se prokazoval cizím jménem, jeho skutečnou identitu se podařilo ověřit pomocí otisků prstů v Schengenském informačním systému (SIS). Skončil ve vazbě, kde čeká na předání do Německa.

Rus chtěl odletět do Uzbekistánu. Při kontrole na letišti se podle policie choval podezřele a předložil náhradní ruský doklad, který vydává velvyslanectví v případě ztráty cestovního pasu.

Na dokladu podle ale nebyl žádný druh víza, které by muže opravňovalo k pobytu v EU. Policisté totožnost cizince ověřili v SIS a zjistili, že se prokázal cizím jménem a že na něj byl v Německu vydán evropský zatykač kvůli drogové trestné činnosti. Hrozí mu až 15 let vězení.

„Dalším zjištěním bylo, že se v Evropě zdržuje od roku 2014 nelegálně. Třešničkou na dortu bylo to, že se po zadržení a prohlídce podařilo nalézt doklady o tom, že si muž nechal úředně změnit jméno, a to s úmyslem zakrýt svou kriminální minulost,“ informoval policejní mluvčí David Schön. Muž je nyní ve vazbě, do Německa bude předán do několika týdnů.

