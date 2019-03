Blesk tlapky na místě činu: Tady živořilo 18 psů husky. Daších šest nepřežilo, ostatky jsou za domem

Co se v domě, který patří Holanďanovu bratrovi, přesně dělo, nikdo z okolí netuší, není jasné ani to, proč chovatel nechal psy dlouhodobě hladovět a žíznit. Na to, v jakém stavu jeho zvířata jsou, se přišlo poté, co jej záchranka odvezla v kritickém stavu do nemocnice. Jeho bratr, který přijel ze zahraničí, pak zavolal na Krajskou veterinární správu. Podle úředníků mu ale nešlo o záchranu zvířat, spíše se jich chtěl zbavit.

Tato fenka je natolik vyhladovělá, že se už neudrží na nohou | Jana Ulrichová

Jednali rychle

Úředníci z odboru životního prostředí v Konicích naštěstí ale jednali rychle. „Na místě jsme s kolegou rozhodli o svěření zvířat do předběžné náhradní péče. Pomohla nám policie, která nám umožnila přístup do domu,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Pavel Nerad. To, co veterináři a úředníci pak uvnitř viděli, jim vyrazilo dech a žaludky obrátilo naruby.

Zubožení psi jsou nyní v útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem, kde je dávají postupně dohromady | Jana Ulrichová

Umírali psi a kozy

V zaneřáděném domě živořilo patnáct dospělých psů husky a tři štěňata, všichni byli ve vážném, někteří už dokonce v kritickém stavu. Byli pokousaní a jedna fenka byla tak zesláblá, že se už nepostavila na nohy. Záchrana pro ně přišla v poslední chvíli. Pro šest psů, jejichž těla se v domě našla, už ale bylo pozdě. Další torza psích těl v různých stadiích rozkladu našly reportérky Blesk tlapek poházená ještě za domem. „Péči“ chovatele nepřežilo ani pět koz.

V domě se našlo šest uhynulých psů, ostatky dalších objevily reportérky Blesk tlapek v okolí domu | Jana Ulrichová

Voříšek pomůže

Odebraní psi jsou nyní v útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem, kde se o ně starají 24 hodin denně. Blesk tlapky je tam navštívily. „Jsou velmi vyhublí, proto se v první fázi snažíme nastartovat jejich trávení. Dostávají senzitivní, hypoalergenní krmení s jehněčím a lososem, zavodnili jsme je a dodáváme jim cukry,“ řekl vedoucí útulku Leopold Dostál. Kdy budou moci podstoupit nezbytné očkování, odčervení a odblešení, rozhodně až podle jejich stavu veterinář. Než se psi dostanou do kondice, potrvá to podle vedoucího útulku nejméně měsíc, jsou totiž nejen fyzicky zubožení, ale také psychicky zlomení. „Když vidíte, v jakém stavu jsou, když vidíte ty jejich oči, nikdy se s tím nevyrovnáte,“ řekl a dodal, že on a jeho žena, s níž útulek provozuje už 11 let, to stále ještě rozdýchávají. „Je to těžké,“ řekl.

Zubožení psi pomalu umírali hladem. Před smrtí je zachránil příbuzný chovatele

Týrání řeší policie

Podle inspektorů krajské veterinární správy došlo k týrání zvířat, protože jim majitel nezajistil výživu. „Všichni psi byli zubožení, vychrtlí, ve velmi špatném výživném stavu,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Dodal, že psi neměli ani doklady o vakcinaci. „Vzhledem k závažnosti případu se krajská veterinární správa rozhodla podat trestní oznámení policii pro podezření z týrání zvířat,“ řekl.

V tomto domě v malé obci na Prostějovsku hladoví psi živořili a umírali | Jana Ulrichová

Psy odeberou

Psi jsou sice nyní stále ještě v majetku Johana V. H., který je v současné době v kritickém stavu v nemocnici, to se ale brzy změní. „Pokud se uzdraví, povedeme s ním správní řízení o odebrání psů kvůli týrání. Pak po něm budeme vymáhat náklady na péči o ně,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Pavel Nerad. Dodal, že psi pak po skončení správního řízení, nebo pokud se jich majitel vzdá, nabídnou k adopci.

Lépe už se daří i fence se třemi štěňaty, která jsou nyní v karanténě | útulek Voříšek

Jak pomoci?

Pokud by chtěl někdo zuboženým husky pomoci, uvítají v útulku kvalitní granule, které lze doručit na adresu: útulek Voříšek, Samota 133, Čechy pod Kosířem. Na webu útulku http://www.vorisek.org a jeho facebookovém profilu je zveřejněno číslo transparentního účtu 43-7715910237/0100 s variabilním symbolem 18, kam mohou zájemci poslat finanční příspěvek. „Děkujeme za každou pomoc, moc si toho vážíme,“ řekl vedoucí útulku Leopold Dostál.

Informace o tom, co je zač majitel psů, Holanďan Johan V. H., jak dlouho v Česku žije, a co tu dělá, přineseme příště.