Na žádost státní policie vyjížděli strážníci městské policie v Pardubicích do panelového domu na sídlišti Dukla. Na linku 158 se ozvala jedna z obyvatelek s tím, že má strach o svou sousedku, z jejíhož bytu vychází silný zápach. Byt hrůzy v Pardubicích: Mrtvý pes bez hlavy, potkani, zápach a podlaha pokrytá výkaly!

Po příjezdu museli pomocí hasičské plošiny vniknout do bytu a odchytit dva zubožené pejsky, kteří si chránili své teritorium. Při nahlédnutí do bytu se jim ale naskytl pohled, z kterého by se každému udělalo zle. Běhající nebo mrtví potkani, nekonečné množství výkalů, nesnesitelný zápach a mrtvý pes bez hlavy.

Dejte si na ni pozor!

Lidé na sociálních sítích varují útulky a depozita před Janou (38). Prý se snaží získat psy a kočky, kteří pak žijí v bytě v katastrofálních podmínkách. Nedává jim údajně jídlo, vodu a ani s nimi nechodí ven. Myslí si, že je psychicky nemocná. Mladého orangutana postřelili 130krát a pak ho posekali mačetou: O jeho život bojoval mladý veterinář Jedna z diskutujících tvrdí, že Jana má pocit, že pejsky zachraňuje a pomáhá jim. K sobě domů si údajně bere psíky také od bezdomovců, o kterých si myslí, že je týrají. 9. května od ní z bytu měli odvážet čtyři dospělé psy a sedm štěňat.

„Za utýrané pejsky tě stihne trest, doufám, že krutej!“ píše jedna z žen Janě na profil. Podobných nadávek tam je nespočet.