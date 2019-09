V lese našli lidské kosti: Patří muži, který zmizel před 17 lety!

Na Vánoce v roce 2002 do slovenského města Rakytovce přijel Steve K. se svou manželkou Katarínou. Rodák z Německa však při návštěvě Slovenska, rodné země své manželky, záhadně zmizel. Nikdo netušil, co se tehdy stalo, až do teď. Podle policie měly mezi manželi panovat dlouhodobé neshody. Katarína proto měla vymyslet plán, jak se svého manžela zbavit. „Muže měla nejdříve omámit léky v nápoji. Následně měli přijít vykonavatelé vraždy, do domu se měli dostat dveřmi, které měla nechat pootevřené,“ stojí v prohlášení slovenské policie na sociální síti facebook.

Zbitého Steva, který tehdy ještě žil, měli zabalit do plachet a naložit do vozu. Při cestě se měl však probrat a ve snaze utéci, vykopl zadní sedadla. Pokus o útěk však skončil nezdarem. „Muži, kteří ho vezli, ho měli údery do hlavy přivést do bezvědomí. Když dorazili do lesa, na místo, kde se ho měli zbavit, mlátili ho, až dokud se nehýbal a přestal komunikovat. Měli ho vést hlouběji do lesa a po cestě ho měl jeden z mužů bodnout do krku,“ uvedla policie na facebooku.

Tělo Steva, který pomalu v lese umíral, měli zahrabat větvemi. Později se měli zbavit i auta. Vozidlo polili benzínem a zapálili. V roce 2003 se skupinka pachatelů údajně na místo činu vrátila, aby tělo Steva přemístili. Zločin však nakonec nezůstal nepotrestán. O sedmnáct let později, v květnu tohoto roku, se našly mužovy ostatky! Později se zjistilo, že kosti patří právě pohřešovanému Steveovi. Z vraždy byla obviněna Steveova manžela Katarína a další dva muži Marek S. (40) a Herbert P. (38). Pakliže se k vraždě doznají, hrozí jim, že stráví 12 až 15 let za mřížemi.