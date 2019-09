Břasy na Rokycansku se letos 6. února staly kulisami děsivé tragédie. Před devátou večer v tamním domě s pečovatelskou službou zemřeli násilnou smrtí dva manželé důchodového věku. Senioři měli podříznutá hrdla, muže (†76) našli policisté mrtvého na pokoji, jeho manželka (†72) ležela na zemi pod balkonem.

Hlavním podezřelým se rychle stal Jan L., třicetiletý vnuk zavražděných manželů. Policisté ho ještě ve středu večer zadrželi. Přestože vyšetřovatelé proti Janovi podle informací deníku Právo nashromáždili dostatek usvědčujících důkazů, do vězení se podezřelý zcela jistě nedostane.

Policisté Jana L. ani nezačali trestně stíhat. Podle závěrů soudních znalců totiž nebyl za svůj čin trestně odpovědný. Jediný podezřelý v případu trpí dle zjištění lékařů paranoidní schizofrenií a seniory zabil v nepříčetnosti. Na dvojnásobnou vraždu si Jan údajně nepamatuje.

Podle zdroje Práva si Jan vybavuje, že osudný večer prarodičům připravil večeři a šel se umýt do koupelny. „Pak si už jen vybavuje, že v ruce držel zakrvácený nůž se zlomenou čepelí a tušil, že udělal něco hrozného. Trestné jednání přičítá tomu, že byl ovlivněn zlem, kterému nedokázal odporovat,“ popsal listu zdroj obeznámený s detaily případu.

Po zadržení skončil Jan zavřený v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech. Státní zástupce chce soudu předložit návrh, podle kterého by byl muž umístěn do zabezpečovací detence. „Jeho pobyt na svobodě je pro společnost nebezpečný,“ sdělil Právu státní zástupce. Dle jeho návrhu by Jan L. skončil ve zdravotnickém zařízení s vězeňskou službou.

