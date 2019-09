Zřejmě chtěly navštívit dožínky na výstavišti. Anička a Eliška (obě †15) v sobotu kolem 20. hodiny večer přebíhaly frekventovanou silnici na konci Přerova, když je smetlo auto. Místo tragédie nyní lemují první svíčky a plyšáci, lidem se derou slzy do očí. Podle místních se přitom nejedná o první tragédii na tomto místě. Přestože řidiči podle svědků úsekem jezdí rychlostí i 120 km/h, lidi přímo na silnici posílá turistické značení!

Přes rušnou silnici, kde jezdí i kamiony, totiž vede zeleně značená turistická trasa. Přechod nebo omezení rychlosti zde přesto schází. „Mnozí řidiči tady jedou i 120 kilometrů v hodině. Jde tady o život,“ uvedl Petr Škňouřil (54). Sám tudy chodí denně do práce. Při přecházení je velmi ostražitý.

Přecházely tu i obě dívky. „Byly to sportovkyně, vždy si dávaly pozor, jestli něco nejede. Nevím, co se stalo,“ řekl smutně jejich kamarád Samuel (14), který na místo tragédie přinesl plyšovou hračku a svíčky.



VIDEO: Takhle pokračuje zelená turistická stezka v Přerově. Přímo do silnice, kde auta jedou vysokou rychlostí a o chodcích nemají ani ponětí.



Video V Přerově vede turistická stezka přímo přes rušnou silnici, dvě dívky Anička a Eliška (†15) za to zaplatily životem. - Hynek Zdeněk, blesk.cz

„Před dvěma lety tady byl sražen starší muž na kole, také zemřel. Donedávna měl u silnice křížek,“ upozorňují místní. Co bylo nyní příčinou tragédie, je předmětem šetření. „Můžeme zatím říci jen to, že řidič nebyl pod vlivem alkoholu ani drog,“ řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Co se v Přerově stalo?

V sobotu 14. září kolem 20. hodiny srazil řidič osobního auta dvě dívky (obě †15), když přecházely po značené turistické stezce z Předmostí do centra Přerova. Obě byly na místě mrtvé.

„Utrpěly mnohačetná poranění a lékař u nich musel konstatovat smrt,“ uvedla mluvčí záchranářů Lucie Urbanová. Šli s nimi i dva chlapci, ti stihli silnici přeběhnout.