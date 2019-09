V roce 2017 to byla jedna z nejtragičtějších nehod roku. V ostré zatáčce na silnici I/54 mezi obcemi Vnorovy a Strážnice na Hodonínsku zemřeli při čelní srážce dvou osobních aut čtyři lidé (†73, †70, †67, †23). Nehodu přežila jediná žena s rozdrcenou pánví. Nyní silničáři zatáčku zabezpečili protismykovým asfaltem.

Nehoda se stala za dobrých světelných podmínek 2. července 2017 v půl druhé odpoledne. Viníkem nehody byl mladík Martin (†23).

„Přibraný znalec z oboru dopravy a příčin dopravních nehod určil, že nezvládl průjezd zatáčkou, vyjel do protisměru, kde čelně narazil do osobního vozidla Ford,“ uvedl mluvčí policie Petr Zámečník. V něm jely dva seniorské manželské páry na výlet.



Nyní by již měl průjezd zatáčkou, která při vyšších rychlostech vyhazovala ze silnice do příkopu, mnohem snazší situaci. Silničáři totiž nebezpečnou zatáčku opatřili červeným protismykovým povrchem. Udržel by se tak zřejmě ve správném jízdním pruhu.



délka: 00:13 Video Silničáři dali do zatáčky smrti mezi obcemi Vnorovy a Strážnice protismykový asfalt. Hynek Zdeněk, blesk.cz

„Protismykový povrch v této zatáčce určitě vítáme. Silničářům sami dáváme podněty na místa, která považujeme za kolizní. V Jihomoravském kraji jich máme vytipovaných ještě několik,“ doplnil mluvčí policie Pavel Šváb.