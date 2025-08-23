Jedenáct dní, převýšení 49 tisíc metrů, a cíl? „Chceme vybrat sedm milionů korun na dva přístroje. První bude vyrábět tablety proti závažné rakovině krve a druhý pomáhat dětem na ARO po těžkých úrazech,“ popsala paní Linda.
Pomoci může jednoduše každý. „Stačí, když na účet nadace pošle tolik korun, kolik kilometrů v ten den ušel, uběhl či třeba ujel na kole,“ dodala žena, která založila Nadační fond Nezávodím-Pomáhám.
Výroba u nás by pomohla
Podle přednosty Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava Romana Hájka musí nyní lék urazit stovky kilometrů ze zámoří a tak se ne vždy dostane k pacientovi včas. Navíc je velmi drahý.
Linda Tekeliová (48) a Marek Svoboda (54) poběží nejtěžší závod světa - 700 km přes Alpy. nezavodim-pomaham.cz
„Chceme ho vyrábět u nás, aby byl k dispozici hned všem nemocným rakovinou krve napříč republikou. Je mimořádně účinný,“ vysvětlil Hájek. „Proto běžíme, aby naděje nemusela cestovat z takové dálky,“ doplnila paní Linda.
Hlavně přežít
Dvojice se postaví na start 25. srpna. Limit je sto lidí z celého světa. Ultraběžkyně tuší, co za peklo ji čeká. Loni si vyzkoušela 424 kilometrů, kdy kvůli bouřce závod o 60 km odklonili a protáhli.
„To byl celý den. Jelikož pršelo, udělaly se mi puchýře až do masa a dodnes se úplně nezahojily. Z toho mám trochu strach,“ podotkla Tekeliová, která denně trénuje i sedm hodin na běžícím páse.
Podle ní musejí s parťákem závod hlavně přežít. „Rychlost neřešíme,“ zmínila. Doprovázet je bude kameraman, takže kdo bude chtít, může jejich úsilí sledovat na sociálních sítích nebo na přehradě Olešná ve Frýdku-Místku, kde bude od 25. srpna do 7. září fanzona s občerstvením a možností si zasportovat.