Jak připomněl Daily Mail, podle mexických médií byla Claudia spojována s Josem Rodrigem Arechigou, kterému se přezdívalo Čínský Antrax. Tento kriminálník vedl gang Antrax, který fungoval jako komando nájemných zabijáků pro kartel Sinaloa legendami opředeného mafiána Joaquína „Prcka" Guzmána (62).

Muži vražedkyně

Antrax momentálně hnije v americkém vězení za nespočet zločinů. Čínský Antrax taktéž skončil ve vězení. Podle několika zdrojů byla Claudia taktéž provdána za drogového překupníka kartelu Sinaloa El Chava Felixe, se kterým má tři děti. Konec ženy byl smutný. Nájemná vražedkyně přezdívaná Císařovna Antraxu byla možná sama zavražděna. Sexy maminka (†23) zemřela jen tři týdny po porodu syna. Předávkovala se, bojí se přátelé

Její smrt je stále opředená mnoha tajemstvími. Údajně vyrazila v noci se svým partnerem pařit do klubu. Poté se spolu vrátili do jeho sídla. Když ji chtěl později vzbudit, nepodařilo se mu to. Pak zjistil, že nedýchá. Zavolal okamžitě ambulanci, ale přivolaní zdravotníci Claudii již nedokázali přivést zpět k životu. Proč zemřela, je nejasné.

Vdechla něco?