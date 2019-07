Sexy maminka (†23) zemřela jen tři týdny po porodu syna. Předávkovala se, bojí se přátelé

Byla krásná, mladá a rozhodně měla pro co žít. Sexy Rebecca Tollanová (†23) ze skotského Motherwellu totiž teprve před třemi týdny přivedla na svět malého synka Cartera. Jenže teď to vypadá, že se o dítě příliš svědomitě nestarala. Přátelé se totiž obávají, že se předávkovala drogami, což ji stálo život. Příčinu smrti přitažlivé černovlásky bude ale muset s jistotou určit až pitva.

Rebecca byla posedlá focením selfie a ukazováním se na sociálních sítích. Ve svém okolí byla velmi známá a oblíbená. Poslední selfie zveřejnila na svém facebooku pouhých čtrnáct hodin předtím, než zemřela. S přáteli v neděli večer vyrazila ven. Tento den přitom nepatří mezi ty zrovna typické pro paření a tah.

Zkolabovala v domě

Černovláska nakonec zemřela v 1:15 v pondělí poté, co zkolabovala v domě v Bellshillu. Přivolaní záchranáři jí už nedokázali pomoci. Společně s Rebeccou se na místě nacházeli dva muži ve věku 21 a 26 let, kteří byli preventivně převezeni do nemocnice. Žádné vážné zdravotní problémy však neměli, informoval Daily Record.

Skotská policie potvrdila, že byla nařízena pitva, která přesně určí, co se s mladou maminkou stalo. Panují však obavy, že to přehnala s drogami, předávkovala se a její tělo nápor chemických látek neuneslo. „Tento svět je tak krutý. Další život byl zmařen tak brzy,“ napsala na sociální síti zdrcená kamarádka Emma Taylorová.

Syn si matku nikdy nebude pamatovat

„Tak smutné. Odešla příliš brzy. Lítej vysoko, andílku. Moje myšlenky jsou s rodinou,“ okomentovala ztrátu Elaine Mcivorová. Nebohý Carter bude mít nyní těžké dětství. Bude vyrůstat bez maminky, na kterou nebude mít jedinou vlastní vzpomínku.