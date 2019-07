Gymnazista (†18) pořezal matku a vyskočil z okna. „Nevím, jak teď budeme žít!“ naříká babička

Do bytovky v obci Kysucký Litovec na Slovensku přijeli záchranáři, které přivolala místní učitelka (49). Ta utrpěla vážná poranění nožem. Její syn (†18) vyskočil z okna a na místě zemřel. Podle výpovědi sousedů se krátce předtím mezi matkou a chlapcem strhla hádka. Všichni jsou naprosto šokováni. Nikdy by si nic takového nedokázali představit, neboť jde o velice slušnou rodinu. Předmět sporu zůstává nejasný.

Mladíkovi spolužáci jsou z incidentu naprosto zdrcení. „Byl inteligentní, bezkonfliktní a vždy nad věcí. Byl to typ člověka, který dokázal zlepšit náladu a nikdy nebyl naštvaný, neuměl být arogantní ani násilnický,“ řekl pro Nový Čas jeho kamarád.

„Chuděra máma, doufám, že přežije. Je to dobrá žena. Nechápu, co se tam stalo, to musel být nějaký zkrat,“ sdělila kamarádka poraněné ženy. „Otec byl v práci, když se to stalo. Hádali se a potom prý zaútočil na mámu, pořezal ji a vyskočil,“ popsal jeden ze sousedů.

Tragédie zasáhla každého v okolí. „Oni byli předtím naši sousedi a byli úplně v pohodě, i on. Pamatuji si ho jako normálního kluka,“ vzpomínal kamarád zesnulého gymnazisty. „Byl strašně tichoučký a pracovitý. Měl strašně rád zvířata a chystal se, že půjde na zvěrolékaře,“ řekla TV JOJ chlapcova babička. „Nevím, jak to přežijeme!“ naříkala.