Učitelka (†42) spolkla balíček kokainu: Zemřela v křečích ještě před odletem

Učitelka a matka tří dětí Victoria Buchananová (†42) čekala na letadlo domů do Dubaje na letišti. V oddělení pro 1. třídu popíjela šampaňské a najednou si vzpomněla na to, že ve svém zavazadle dosud má uzavírací sáček plný kokainu. Aby mohla drogu propašovat domů, napadlo ji, že balíček spolkne. Tento čin se jí však stal osudným.

Když letěla učitelka Victoria Buchananová (†42) z Británie zpět domů do Dubaje, kam se přistěhovala, čekala v letištní hale pro první třídu a popíjela šampaňské. Ve svém zavazadle našla balíček kokainu, který před tím zakoupila za cca 6 000 korun. V otevíracím sáčku stále zůstalo množství v hodnotě okolo 1 700 korun. Žena se rozhodla, že drogu propašuje domů.

Nenapadlo ji lepší řešení, než že balíček spolkne. To ovšem byla osudová chyba, jelikož dostala těžký záchvat a zkolabovala, když se jí balíček roztrhl v žaludku. Byla převezena do nemocnice Wythenshawe Hospital, kde následně zemřela. Koroner Andrew Bridge po prozkoumání těla řekl na závěr: „Moje otázka zní, co si pro všechno na světě myslela?“

Přítomní lidé se zprvu domnívali, že žena utrpěla anafylaktický šok z alergie na palmový olej. Podali jí proto léky na alergii. Sáček s kokainem byl objeven až při posmrtné pitvě. Nikdo netušil, že brala drogy.