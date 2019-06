Tomáš (†16) měl 47 bodných ran! Vraždící Judita (16) byla jako smyslů zbavená

Byli to nejlepší kamarádi, nikdo si nedokáže vysvětlit, proč to udělala… Judita se vyšetřovatelům k brutální vraždě spolužáka Tomáše přiznala, proč ale něco tak strašného udělala, vysvětlit nedokázala.

„To, co se stalo, je jedno velké nedorozumění, nevím, jak k tomu došlo. Tomáš byl můj nejlepší kamarád. Je mi to všechno neskutečně líto,“ vypověděla Judita při výslechu.

Serveru NaStope.sk se podařilo získat Tomášovu pitevní zprávu, která dokazuje, že Tomášova smrt rozhodně nebyla žádná náhoda. O tom ostatně svědčilo i množství krve v bytě, kde k tragédii došlo.

Judita Tomáše ubodala kuchyňským nožem s čepelí dlouhou 18,5 centimetru. Studentka jím mladíkovi zasadila neuvěřitelných 47 ran! První měla přijít, když byl sehnutý k botám a v předsíni se chystal k odchodu.

Následovalo naprosté šílenství, jatka. Student žilinského gymnázia byl podle patologa ubodaný velkou intenzitou a prudkostí. Kromě toho Judita mladíka řízla do krku.

„Mnohačetné bodné rány na přední straně trupu, některé s průnikem do dutiny hrudní a dutiny břišní. Mnohačetné mělké rány nepronikající do tělesných dutin, vícečetné bodné rány na zadní straně trupu, některé s průnikem do dutiny břišní,“ cituje pitevní zprávu server.

Obviněná dívka čeká na soud ve vazbě. Za brutální vraždu jí hrozí až 15 let vězení.