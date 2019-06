Narkoman (†39) se Igorovi (†59) krvavě pomstil za výpověď: Zabíjet přijel na kole

V práci dostal vyhazov a neunesl to. Drogově závislý Slovák Martin (†39) vzal do ruky zbraň, přes hlavu přehodil kapuci, nasedl na kolo a vyjel na místo svého někdejšího pracoviště. Tam chladnokrevně popravil svého bývalého šéfa Igora (†59), který ho vyrazil. Poté pistoli obrátil proti sobě.

Pondělní porada ve slovenské firmě se změnila v krvavá jatka. „Viděla jsem Martina, jak okolo půl deváté sedl na kolo. Zapálil si cigaretu, přehodil si kapuci přes hlavu a odjel," popsala webu Pluska.sk. začátek dramatu sousedka z vchodu, kde Martin bydlel. Ani v nejhorší noční můře by ji ale nenapadlo, co se o několik chvil později odehraje za horor.

Už za pár minut zaparkoval muž kolo ve firmě, kde donedávna pracoval a odkud ho vyhodili. „Měl oblečené montérky a batoh. Odstavil kolo, přeskočil turniket a vydal se do kanceláře, kde měli mistři tradiční pondělní poradu,“ prozradil zaměstnanec z firmy a dodal, že Martin vrazil dovnitř a hned zbraň namířil proti svému bývalému šéfovi Igorovi.

Mistra zasáhl do čela

Podle dostupných zpráv vrah svou oběť zasáhl do hlavy, rovnou do čela. „Potom utekl na chodbu. Teprve tam namířil zbraň na sebe a zmáčkl spoušť," popsal dramatické chvíle jeden ze zaměstnanců. „Po příjezdu záchranářů, které jsme okamžitě vyslali na pomoc, musel lékař u obou mužů konstatovat smrt," řekla mluvčí záchranářů Alena Krčová. Na místo dorazilo i mnoho policistů oblečených v neprůstřelných vestách.

Vedení firmy poslalo vyděšené zaměstnance domů. „Když se to stalo, uvolnili jsme lidi a poslali je domů,“ řekl statutární zástupce firmy Robert Gregorovics. „Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžeme v tuto chvíli poskytnout žádné informace,“ dodal právník společnosti Matúš Košara. Na místo tragédie přijeli i šokovaní Igorovi blízcí.

Drogově závislý podivín...

Syna zastřeleného a jeho partnerky se ujala policejní psycholožka. Po dvanácté hodině už ve firmě nebyl nikdo. Podle sousedů byl Martin podivín, který žil sám. „Asi před půl rokem ho odtamtud vyhodili kvůli drogám. Stále byl nějaký divný, mluvil si sám se sebou, nikdy nevyhazoval smetí do kontejneru, jen ho pohazoval všude možně. Stále jsme se mu snažili domluvit," prozradily sousedky.

„Pracovala jsem s ním sedm let. Byl skvělý odborník, ale byl nespolehlivý. Měl stále problémy. Bral i drogy – marihuanu a pervitin. Všichni to o něm věděli,“ dodala další sousedka. Podle informací portálu měl Martin vlastnit několik zbraní. Před rokem mu dle slov sousedů zemřela máma, která ho vychovávala. „On se k ní choval hrozně, bil ji, nadával jí. Až se od něj odstěhovala k příbuzným. Chodila mu sem jen vyprat a navařit,“ dodali sousedé.

Šéf byl oblíbený