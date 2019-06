Kuchař Filip (†19) neustál rozchod: Spáchal sebevraždu, stejně jako jeho máma

Poté, co si Filipova máma vzala život, ho vychovávala jeho tetička. Dala mu domov, lásku a vše, co potřeboval. Mladík měl před sebou světlou budoucnost. V Púchově studoval na kuchaře a tuto práci nejenže miloval tělem i duší, patřil k těm nejlepším. Jeho mistr na škole ho chtěl nechat odmaturovat s jedničkou.

Nechal školy a odjel do Německa za prací

V školním roce 2017/2018 se však rozhodl v třetím ročníku i přes přemlouvání učitelů studium ukončil. „Přestoupil z maturitního do učebního oboru. Kdyby zůstal, tento rok by odmaturoval tak jako ostatní spolužáci,“ řekli smutně webu Pluska.sk učitelé, kteří Filipa znali. Mrazivá zpověď syna: Nevěřím, že otec (†53) jen tak skočil ze 3. patra policejní budovy!

„Chtěl jít strašně pracovat a vydělávat peníze. Těsně před zkouškou se rozhodl školu ukončit. Měl údajně slíbenou dobrou práci v Německu a nechtěl si ji nechat ujít. Naléhali jsme na něho, nechť školu dokončí, ale marně,“ vzpomínají kantoři na situaci před prázdninami. Filipův sen o velkém výdělku se však rozplynul.

Vrátil se zklamaný a bez peněz

Po prázdninách se vrátil z Německa zklamaný. „Nevíme, co se stalo, ale podle toho, co jsme se dozvěděli, nedostal ani za svou práci zaplaceno,“ dodali lidé ze školy. Někteří kamarádi říkali, že se tím hodně trápil. „Velmi ho to mrzelo. Nevyšlo to tak, jak si představoval, ještě si měl nějaké peníze půjčit,“ řekli jeho přátelé. Dvě Češky (†14, †18) následoval chlapec (†16): Skočil pod vlak!

Filip se pak na naléhání blízkých vrátil do školy. Už to vypadalo, že bude mít jeho příběh dobrý konec. „Strašně se zamiloval do spolužačky. Všude chodili spolu. Chodili spolu i za školu. Byli jako dvojčata,“ vzpomínali ve škole. Začátkem tohoto roku však přišel smutný zlom. Filip požádal vyučující o individuální studium.

Rozchod s přítelkyní

S přítelkyní se bohužel rozešli. Se svým trápením se mladík svěřoval na sociální síti. „Ten pocit, když ztratíš to poslední…,“ napsal Filip na facebook pár dní před smrtí. „Od té doby jsme ho neviděli. Nechodil ani na konzultace ani na zkoušky. Víc se tu neukázal. Věděli jsme, že pracuje, a teď jsme se dozvěděli toto,“ uzavřeli se slzami v očích učitelé ze školy a dodali, že to byl velmi šikovný a oblíbený hoch. Lenka (15) se chtěla po znásilnění zabít, zachránili ji policisté Dominik a Marian

„Měl obrovský smysl pro spravedlivost, vždy se ozval, když cítil nespravedlnost. Všichni ho měli rádi, byl to takový miláček,“ vzpomínají na Filipa kamarádi. Zprávou o mladíkově smrti byli všichni zaskočeni. Přátelé tomu nemohli uvěřit. Několik dní byl nezvěstný, hledali ho i policisté. 31. máje se jim naskytl hrůzostrašný pohled.

Konec hledal v hloubi lesa