Šikanovaný Filip (†16) vyskočil z 8. patra: Před smrtí poslal tyranům poslední vzkaz

Necelý týden poté, co ve městě Zvolen na Slovensku došlo k tragické sebevraždě Filipa († 16), mladého studenta prvního ročníku Střední průmyslové školy dopravní ve Zvolenu, vyšly najevo nové, šokující skutečnosti. Informoval o nich slovenský portál Nový Čas.

Rozeslal zprávy, napsal i dopis

Ukazuje se, že na Filipově rozhodnutí odejít z tohoto světa se podle všeho velkým dílem podíleli jeho spolužáci. Ti mladíka údajně šikanovali a nutili ho k věcem, které odmítal. „Spolužáci ho prý šikanovali. Nutili ho pít alkohol, kouřit a podobně. On to odmítal. Trpěl a trápil se,“ sdělil zdroj podle Nového Času. Když to Filip už nemohl snést, rozhodl se všechno ukončit.

Zázrak po pádu z 80 metrů: Johanna (16) je při vědomí a komunikuje!

Otec Filipa v úterý ráno odvezl do města, ale chlapec do školy už nedorazil. „Vrátil se domů. Cestou napsal esemesky spolužákům. Když přišel domů, oblékl si pyžamo a vyskočil z balkónu,“ cituje Nový čas zdroj z blízkosti rodiny. Chlapec utrpěl po pádu mnohočetná poranění. měl zlomeniny a vnitřní krvácení. Ještě ale žil a převezli ho do nemocnice. Zachránit se ho nepodařilo.

Na škole visí černá zástava

Podle portálu napsal Filip ještě před tragickým skokem zprávy těm, kteří ho týrali, a také kamarádům, jimž poděkoval za podporu. Rodičům pak zanechal dopis na rozloučenou. Zdrcení rodiče, kteří přišli o jediného syna, jsou pochopitelně v šoku. Filipův otec údajně nemůže ani překročit práh bytu, ve kterém k neštěstí došlo.

Vedení školy, na které visí černý prapor, odmítá, že by na ní bujela šikana. „Nemohu říct, proč to udělal. Jsme z toho zdrcení a je to pro nás velký šok,“ řekla Času ředitelka Filipovy školy Romana Trnková.