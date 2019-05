Býk

Do nového týdne vejdete tak trochu s obavami. Mate pocit, že nejste správně milováni a v práci se držíte při zemi. Zasloužíte si lepší hodnocení. Ani doma nepanuje přívětivá atmosféra, co by dodala nový vítr do plachet. Nenechte se stáhnout negativisty!