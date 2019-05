Matku (†32) na Českolipsku rozdrtilo její auto! Zachraňovala své dítě a couvající vůz chtěla zastavit

Podle krajské policejní mluvčí Vlasty Suchánkové ženu smrtelně zranilo vlastní auto. Zaparkovala se svým fordem a na chvíli se od něj vzdálila, na zadním sedadle nechala dítě. Když si všimla, že se auto samovolně rozjíždí dozadu, snažila se dostat dítě z vozu a současně auto zezadu zastavit.

"Síly na to ale neměla. Vlastní auto ji přimáčklo na strom a ona utrpěla tak vážná zranění, že na místě zemřela," popsala tragédii Suchánková. Dítě je podle ní v pořádku, na místě je celá rodina, které se věnuje psycholog. Okolnosti nehody policie vyšetřuje. Chlapeček (†4) v Přerově zemřel po pádu z okna: Policie obvinila babičku, která ho měla hlídat

Do Sloupu v Čechách na Českolipsku vyjížděli odpoledne záchranáři k cyklistce, která havarovala na kole. "S těžkým zraněním jsme ji letecky transportovali na traumacentrum do Liberce napojenou na plicní ventilaci," řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.