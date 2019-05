Řidička, která z nehody vyvázla bez vážnějšího zranění, se proti rozsudku Okresního soudu v Domažlicích odvolala, Krajský soud v Plzni ale verdikt potvrdil. „Odvolání obžalované a státního zástupce bylo zamítnuto,“ uvedla mluvčí krajského soudu Lucie Jíchová.

Tragédie se odehrála loni v červenci na přejezdu ve Staňkově na Domažlicku. Řidička jela spolu se svými syny a sestrou z návštěvy u rodičů. „Nerespektovala světelné znamení doprovázené zvukovým signálem a vjela na přejezd, kdy již přijížděl mezinárodní rychlík. Došlo k nárazu vlaku přední částí do pravého boku vozidla,“ řekl soudce Jan Švígler.

Náraz mladšímu chlapci rozdrtil lebku, po převozu do nemocnice zemřel. Jeho starší bratr utrpěl vážný úraz hlavy, byl v bezprostředním ohrožení života a dodnes není zcela zdráv. Sestra řidičky vyvázla se zhmožděným hrudníkem a zraněným kolenem. Ve vlaku se nikdo nezranil.

Trestem je smrt dítěte

Řidičce hrozilo až deset let, soud ale přihlédl k lidskému rozměru celé tragédie. „Žádný trest nemůže napravit neodčinitelný následek a zmírnit bolest a utrpení v rodině oběti. Soud si plně uvědomuje, že pro rodiče není horší věc na světě, než když přežije své vlastní milované dítě a musí mu zajišťovat pohřeb, a to zvlášť za situace, že dítě zemře náhle a tragicky, v daném případě ve věku dvou let. Soud si je rovněž plně vědom, že pro obžalovanou je tím nejhorším trestem skutečnost, že do konce života si ponese následky této tragické události,“ uvedl Švígler.

Poukázal i na to, že pobyt řidičky ve vězení by nikomu neprospěl. Naopak, musí zde být pro druhého synka, který bude po hrůzném zážitku potřebovat péči obou rodičů. „Poškození musí akceptovat, že tuto nesmírně krutou a složitou životní situaci mají šanci překonat pouze tehdy, pokud bude rodina držet pohromadě, aby veškerý zbytek sil a času věnovali právě nezletilému dítěti. Aby mu pomohli překonat zdravotní obtíže a byl schopen se začlenit do běžného života,“ dodal Švígler.

VIDEO: Sanitka vjela na přejezd, pacient nepřežil.

