Jeden mrtvý a vážně zranění na Nymbursku: Řidič seatu v zatáčce smetl BMW
Mezi obcemi Semice a Starý Vestec na Nymbursku se dnes podvečer srazily čtyři osobní vozy a dodávka. Jeden řidič zemřel, dvě mladistvé osoby jsou vážně zraněné a čtyři lidé jsou zraněni lehce, řekli ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová a mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant.
Auta se srazila po 17:00. „Řidič seatu podle doplněných informací z místa zřejmě nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky, při projíždění zatáčkou vyjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím BMW,“ uvedla mluvčí. Následně podle ní havarovaly ještě Škoda Octavia, Ford Focus a dodávka. Střet nepřežil řidič seatu.
Jednu z vážně zraněných, připojenou na umělou plicní ventilaci, přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Motol, druhou sanitka do nemocnice v pražské Krči, uvedl Hylebrant. Lehce zraněné převezla sanitka do nymburské nemocnice.
Silnice byla uzavřená několik hodin, kolem 22:00 už byla podle webu www.dopravniinfo.cz zcela průjezdná. U zemřelého byla nařízená soudní pitva.
