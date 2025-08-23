Ostrá jízda formule po české dálnici: Účastník jízdy promluvil!
Policisté už po několikáté řeší případ, že se po jedné z českých dálnic proháněla formule. Takový vůz nemá na silnici co dělat. Ačkoliv policie majitele v minulosti dopadla, nemohla ho obvinit – díky helmě mu totiž řízení nemohou dokázat. Teď ovšem promluvil učastník poslední jízdy!
Naposledy se závodní auto prohánělo po dálnici D4 v neděli 17. srpna ráno a už ten den plnily sociální sítě i zpravodajské servery záběry z jízdy. Červený monopost se pohyboval mezi Voznicí, Dobříší a Příbramí. A policii opět zadělal na nové starosti, vůz totiž nemá pro české silnice homologaci, a nemá tam tak co dělat.
To ale řidiče a jeho doprovod moc netrápí. „Ani to nedělá jako provokaci, je to spíše taková tradice. On to bere jako adrenalin, že se v tom jednou ročně projede i po silnici, ale vždycky to rozpoutá lavinu na sociálních sítích a v televizi. Kluci budou mít radost, že o tom bude další článek,“ řekl jeden z účastníku serveru Autosalon.
Promluvit se rozhodl jeden ze spolujezdců ze sporťáku, který formuli doprovázel. A taky se objevil i na videu! „Dokonce jsem byl ten, kdo na čerpací stanici tankoval tu formuli, ale bylo to jenom jako. Udělat pit stop byl nápad na poslední chvíli, hodili na mě overal, ale byl mi malý,“ vypráví.
Muž rovněž vysvětlil, že závoďák není opravdová formule 1. „Je to prototyp Dallary s komponenty Ferrari, jaký údajně využívala stáj Scuderia Ferrari pro testování v době, kdy angažovala populárního finského pilota Kimiho Räikkönena,“ vysvětlil Autosalonu.
Závodní auto typu formule jezdilo na D4 už v minulosti. V roce 2019 policie jezdce dopadla, ale nedokázala jej identifikovat, protože měl při jízdě nasazenou přilbu. Řidič by se k jízdě musel přiznat, jinak mu přestupek nejsou schopni jednoznačně dokázat. Přestupkové řízení proto městský úřad zastavil. Řidiči hrozila až desetitisícová pokuta a až roční zákaz řízení. Po řidiči závodního auta na D4 policie pátrala také v roce 2022.
jo hrozí? mě upadne na dálnici spz a rok si nezajezdím a pokuta 10 tisic. hned bez smlouvání