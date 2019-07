Advokáta Standu (†34) našli s prostřelenou hlavou: Kamarádi nevěří, že se zabil sám

„V úterý před 15. hodinou na polní cestě v katastru obce Ratka byl nalezen 34letý Stanislav P. bez známek života. Byl přizván i soudní lékař, který předběžně vyloučil cizí zavinění a nařídil soudní pitvu. Vedle byla krátká střelná zbraň,“ řekla webu Pluska.sk krajská policejní mluvčí Mária Faltániová.

Dopis na rozloučenou se nenašel

Podle informací portálu se na místě tragédie ani v advokátní kanceláři v Lučenci nenašel žádný dopis na rozloučenou. Kromě advokátní činnosti pracoval Standa dle obchodního registru v několika firmách. Přesněji řečeno jich bylo docela hodně. Stanislav byl velmi pilný a zaměstnaný muž. Mrazivá zpověď syna: Nevěřím, že otec (†53) jen tak skočil ze 3. patra policejní budovy!

Mimo jiné figuroval ve správě pohledávek a závazků, inkasu pohledávek, ale i ve firmě zaměřené na textilní výrobu, oděvní výrobu, kurýrské služby, nákladovou dopravu, počítačové služby a vydavatelské činnosti. Sousedi a kamarádi jsou ze zprávy o Standově smrti naprosto v šoku.

Prý měl zdravotní potíže

„Byl stále optimisticky naladěný a měl v životě ještě hodně plánů,“ říká jedna ze sousedek. „Na to, že mu bylo jen 34 let, se dost rychle vyšvihl. Měl Audi Q7, jezdil hojně na dovolené do zahraničí a často pořádal různé párty. Kdoví, zda neměl i nějaké problémy. Já jsem slyšel, že měl nějaké zdravotní obtíže,“ prozradil Milan z Lučence, který Stanislava znal. Zuzana (†41) si před smrtí prožila hotové peklo: Z její vraždy teď policisté obvinili Ľubomíra

„Standa byl úžasný člověk, pomáhal lidem jako právník a mnohokrát si za to nevzal ani peníze. Byl podruhé ženatý, má malého syna, se kterým trávil všechen volný čas, ale choval se jako otec i k synovi z prvního manželství. Je to obrovská tragédie a nechce se mi uvěřit, že se zastřelil sám,“ nechala se slyšet právníkova kamarádka.

Nezdálo se, že by se chtěl zabít