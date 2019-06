Judita (16) obviněná z vraždy Tomáše (†16) : Pravda o jejich vztahu!

Téměř před měsícem šokovala celé Slovensko vražda Tomáše (†16), který podle dostupných informací utržil až dvacet bodných ran. Hrůzný čin se stal v luxusním bytě na okraji Žiliny a měla jej spáchat mladíkova nejlepší kamarádka Judita (16). Dívka skončila za mřížemi, ale její advokát se rozhodl, že ji z vazby dostane za každou cenu. Snažil proto co nejvíce obměkčit soudce. Pověděl, že Judita se s Tomášem seznámila, když spolu nastoupili po základní škole na gymnázium v Žilině.

„K zintenzivnění jejich přátelství došlo asi před 2 lety, odkdy byli téměř nerozluční. Měli mnoho společných zájmů, rádi diskutovali na různá témata, chodívali na procházky, měli podobný vkus v hudbě a filmech, často spolu chodili do kina a cvičit do fitness centra,“ popsal advokát společný život mladých lidí. „Tomáš byl můj nejlepší kamarád a je mi to všechno neskutečně líto,“ pověděla Judita před soudem.

Obhájce však tímto neskončil. „Trávili spolu volný čas několikrát do týdne, pravidelně se spolu učili, navzájem si vysvětlovali učivo a zkoušeli se před testy. Měli spolu mnoho společných plánů na volné dny a na prázdniny,“ doplnil advokát Rastislav Otruba. Tím chtěl vysvětlit, že Judita nemusí stát za Tomášovou vraždou. Také upozornil na to, že dívka v tomto věku není schopná vést útok s takovou razancí a intenzitou, jaká je uvedená v pitevní zprávě. V sobotu spolu měli spolu dokonce letět do Londýna.

Podle Otrubových slov byla Judita dívka, která měla radost ze života. To dokazuje telefonátem v době krátce před vraždou, když už byl Tomáš u ní v bytě. „Z uvedeného telefonického rozhovoru vyzařovala jenom teenagerská radost a očekávání,“ sdělil. Po těchto slovech se dá jen stěží pochopit, co následovalo. „To že došlo k tragické události, je nepochopitelné pro Juditu a pro všechny, kteří ji a Tomáše znali a byli svědky jejich přátelství,“ ukončil advokát část projevu.

Dále ovšem také popsal, jaká byla Judita povahově. „Patřila mezi bezproblémové studenty s výborným prospěchem a docházkou. Po dobu dvou let, které už na škole absolvovala, byla pravidelně odměňována pochvalou třídního učitele a ředitele školy za výborný prospěch a reprezentaci školy v různých soutěžích, především v anglickém jazyce.“

Také poukázal na to, že se dívka aktivně účastnila charitativních akcí a pomáhala organizovat různé školní a třídní aktivity. Soudce se dozvěděl, že Juditě nebylo udělené žádné výchovné opatření, ani poznámka týkající se chování. „Vždy byla ochotná pomoci. Případné neshody nikdy neřešila silou, nebyla násilnická ani agresivní. V posledním období byla veselá a pozitivní, ráda trávila čas ve skupině nejbližších přátel, nikdy nebývala osamělá a neizolovala se.“

Judita sama řekla, že nikdy nezkoušela drogy ani alkohol, nevyhledávala hospody a podobná zařízení. Celý volný čas trávila s přáteli a učila se cizí jazyky, pravidelně a ráda sportovala. Na závěr pověděla, že si nedokáže vysvětlit, jak a proč k vraždě došlo a nerozumí, co se v bytě tenkrát odpoledne vlastně stalo.