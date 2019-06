Zabíjela by znovu?! Soudce se bojí pustit Juditu (16) obviněnou z vraždy Tomáše (†16) z vazby

Nikdo nechápe, proč musel 16letý student žilinského gymnázia Tomáš zemřít. Podle všeho to neví ani Judita, která se k jeho vraždě přiznala. Obviněná dívka tvrdí, že neví, co přesně se stalo. Její právní zástupce požádal soud, aby zrušil vazbu a Judita mohla na svobodu. To soud odmítl. Judita by prý mohla být svému okolí nebezpečná.