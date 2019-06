Čech v nebezpečí na thajském ostrově smrti: Kryjí tu sériového vraha, spravedlnost neexistuje!

Ostrov Koh Tao v thajském zálivu vypadá na první pohled jako turistický ráj. Porostlý je exotickými palmami, jeho pláže zdobí bílý písek a obloha nad ním je blankytně modrá. Jenže není všechno zlato, co se třpytí. Toto místo má taktéž přezdívku ostrov smrti. Za posledních deset let tu za více než záhadných okolností zemřelo 11 turistů.

A to je vzhledem k tomu, že rozloha ostrova činí pouze 21 kilometrů čtverečních, více než podezřelé číslo. Zdá se, ba přímo nabízí, že odlehlý Koh Tao slouží jako ideální místo pro zločin. K nejznámějšímu úmrtí turistů zde došlo v roce 2014. Jde o nechvalně proslulý případ baťůžkářů z Velké Británie Davida Millera (†24) a Hannah Witheridgové (†23).

Vyšetřovatel byl podezřele odvolán

Oba byli brutálně zavražděni, ona byla ještě před smrtí znásilněna. Vyšetřovatel označil za podezřelého syna starosty a následně byl za pofiderních okolností z případu odvolán. Jako údajní skuteční pachatelé byli pak veřejnosti předhozeni dva barmští migranti. Oba byli o hlavu menší než zavražděný David. Zdaleka přitom nešlo o jediné podezřelé úmrtí turistů.

Záhadná úmrtí turistů v thajském ráji: Elise (†30) našli mrtvou v džungli, je už sedmá za 3 roky

Další nešťastník Nick Person byl nalezen mrtvý jen tři měsíce po nálezu těl Millera a Witheridgové. Prý spadl ze skály vysoké 15 metrů a utopil se. Jeho rodiče však tvrdí, že tamní policie nevyslechla ani jednoho svědka. Stejně dopadlo i vyšetřování smrti zedníka Lukea Millera. Ten se prý utopil v bazénu u baru. Další turistka Christina Annesleyová (†23) měla zemřít po požití kombinace alkoholu a antibiotik. To se neděje často.

Sebevražda se zavázanýma rukama

Podle vyšetřovatelů spáchala sebevraždu i belgická turistka Elise Dallemagneová (†30). I Dimitri Poves (29) prý spáchal podle strážců zákona sebevraždu, a to i přes to, že byl nalezen oběšený se svázanýma rukama za zády. Zatím poslední obětí ostrova smrti je Alexandr Bucspun (†33). Loni se na Koh Tao utopil, údajně také bez cizího zavinění. Jak to tak vypadá, něco tam nesedí.

Záhadná smrt batůžkářů na dovolené: Ubili je motykou kvůli žárlivosti!

Nejezdil bych sem, říká český podnikatel

„Koh Tao ovládá několik rodin, které si zprivatizovaly vše včetně spravedlnosti a kryjí sériového vraha, nikomu z mých známých tam nedoporučuji jet, dokud nebude skutečný pachatel za mřížemi,“ řekl webu iDnes.cz český podnikatel Radim Chomič. V Thajsku žije už patnáct let. Negativní publicita samozřejmě špatně ovlivnila turistický ruch. Jako bezpečné místo totiž Koh Tao označit rozhodně nelze.