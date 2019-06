Judita obviněná z ubodání Tomáše (†16) promluvila: První šokující slova!

Podle informací webu Nastope.sk se v komodě v Juditině dětském pokoji našel kuchyňský nůž s černou rukojetí a čepelí dlouhou 185 mm. Že se jedná o vraženou zbraň, mají potvrzovat krvavé stopy, které se na něm nachází. Výsledky DNA údajně prokázaly, že krev patří Tomášovi i Juditě. Slovenský server Čas.sk následně získal první slova obviněné Judity od doby, co se hrůzný čin odehrál.

Judita (16) se s Tomášem bavila, měla dobrou náladu: Za hodinu schovávala vražednou zbraň

Proč to udělala, zajímá nejen rodinu, ale také chlapcovy spolužáky a kamarády a rovněž prokuraturu a policii. Judita zprvu tvrdila, že jej zabil falešný odpočtář energií. Nakonec se ale vše ukázalo být jinak a policie obvinila z vraždy právě mladou dívku. Ta dlouhou dobu mlčela. Později ale před vyšetřovatelem pár slov pověděla: „To, co se stalo, je jedno velké nedorozumění, nevím, jak k tomu došlo. Tomáš byl můj nejlepší kamarád a je mi to všechno neskutečně líto.“

Drogy a alkohol popřela

Když stála před soudcem Okresního soudu v Žilině, svoji výpověď ještě doplnila. Na otázku soudce, zda chce k činu něco povědět, řekla: „Ano, chci, s Tomášem jsme byli velmi dobří přátelé, dlouho jsme se znali, nedokážu si vysvětlit, co se stalo, ale je mi to strašně líto. Nemám zkušenosti s alkoholem, nepiju alkohol a nemám zkušenosti ani s drogami.“

Judita obviněná z ubodání Tomáše (†16): Vraždila podle filmové předlohy, říká psycholog

Dívku poslali do vyšetřovací vazby, avšak státní zástupce, ani soudce stále neznají odpověď na otázku, co mělo být motivem její brutální agresivity. Policie zatím oficiálně nepotvrdila, kolik ran Tomáš skutečně dostal, ví se však, že se jednalo o velmi surový způsob smrti. Neoficiálně se tvrdí, že schytal až 21 bodnutí nožem. Vyšetřovatelé ani soudce nevědí, zda byla Judita pod vlivem návykové látky. Testy na běžné drogy u ní skončily s negativním výsledkem.

Zatím se jen objevují spekulace, že mohla užít neznámou návykovou látku nebo čin mohla spáchat v důsledku nediagnostikované duševní choroby. Nedá se odhadnout, zda se může nekontrolovatelná agrese znovu aktivovat, tudíž zůstává Judita ve vazbě. Policisté se odmítli k čemukoliv oficiálně vyjádřit.