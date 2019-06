Seznámili se loni na tenise, jenže jejich vztah záhy skončil. Marcel F. (40) z Moravských Budějovic se s tím nedokázal smířit. Nutkavá potřeba zjistit, proč ho Dita P. (†35) odmítla, vyvrcholila brutální vraždou. U Krajského soudu v Brně mu teď hrozí až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

„Chtěl jsem jen, aby mi Dita vysvětlila, proč mi dala naději a pak poslala esemesku, že je konec,“ opakoval několikrát muž, který na jihu Moravy pracoval jako řidič zásilkové služby.

Ve volném čase hrál tenis, působil také jako trenér. Loni v únoru se seznámil s prodavačkou, které dával tenisové lekce. Rozešel se po sedmi letech s přítelkyní, protože rodící se vztah s Ditou považoval za životní perspektivu. „Ze všech žen, co jsem kdy v životě poznal, jsem ji miloval nejvíc,“ tvrdil u soudu.

Obžalovaný: Konec jsem nepřekousl

Jenže v červnu žena změnila názor. „Řekne vám, že vás miluje a za dvě hodině pošle esemesku, že je konec. To jsem nepřekousl,“ vysvětloval Marcel F. s tím, že jen v dubnu 2018 mu poslala 240 textových zpráv. Později zjistil, že mladá žena navázala na tenise vztah s jeho známým. Skončil u psychiatričky.

„Říkala mi, ať od ní dám ruce pryč., ať si najdu jiný vztah. Ale já chtěl vědět, proč to Dita udělala,“ řekl Marcel F. Na doporučení lékařky nedbal, začal svou „vyvolenou“ sledovat, poslal jí i e-maily plné nadávek.

Loni 27. října dostal „vztah“ brutální tečku. Obžalovaný přišel s nožem s čepelí dlouhou 11,5 centimetru do obchodu v centru Moravských Budějovic, kde Dita P. pracovala. Počkal, až odejde poslední zákazník a poté zákeřně zaútočil. Přestože tvrdil, že napadení předcházela diskuze, záznam z kamer prokázal něco jiného.

23 ran nožem za necelou minutu

„Tady si prohlížíte sluchátka, tady jste poškozenou bodl nožem zezadu. Není tam žádná diskuze, nic, co tvrdíte,“ upozornil soudce Petr Jirsa. Scény zachycující další průběh vražedného útoku už soudce na obrazovce v síni nepustil. „Jde o 57 vteřin trvající hrůzu,“ řekl Jirsa.

„Ano, v obchodě jsem byl už rozhodnutý, že to udělám. Lituji toho, nikdy se to nemělo stát,“ reagoval obžalovaný. Mladá žena, kterou zasáhlo 23 ran nožem do hrudníku a zad, se ještě vypotácela před prodejnu, kde zkolabovala. Záchranáři jí už nemohli pomoci.

Zhroucená rodina

Rodinu zemřelé její ztráta citelně zasáhla. Rodiče a dva bratři žili s Ditou společně na malé vesnici u Moravských Budějovic. „Rodiče se zhroutili, dodnes mají psychické problémy. Po jejich dceři v produktivním věku zůstal prázdný dům, musejí splácet hypotéku. To vše prohlubuje jejich bolest,“ konstatoval žalobce Jiří Morava.

V procesu budou vypovídat svědci, zásadní budou posudky znalců z oboru soudního lékařství, psychologie a psychiatrie. Marcelovi F. hrozí až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

