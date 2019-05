Judita obviněná z ubodání Tomáše (†16): Vraždila podle filmové předlohy, říká psycholog

O dvou náctiletých promluvil pro web Pluska.sk policejní psycholog, který se zaměřuje na zkoumání lidí na základě fotografií. Tomáš byl podle experta, který chce kvůli své práci zůstat v anonymitě, pod vlivem matky. Popsal jeho dva hlavní povahové rysy. Na jednu stranu byl Tomáš citlivý, na druhou silný introvert.

Tomáš byl dobrák

„Nebyl vůdce, byl to spíš dobrák,“ říká psycholog. Juditu však vidí úplně jinak. „Děvče je spíš aktivní, komunikativní a na mě působí jako velmi živý typ. Jasně v ní vidím tvrdohlavou holku, která si jde za svým cílem. Musel to být u ní totální zkrat, když udělala něco takového,“ pokračuje policista.

Podle něj byly za vším „sviňské drogy.“ Prý v sobě něco hluboce potlačovala, ale ne vlastním přičiněním. Jinak je totiž údajně srdečný typ člověka, který má své silné představy a je chytrý. Tomáš měl být oproti tomu kamarád "mazlíček". To ona byla ten, kdo vede.

Sebevědomí může dívka předstírat

Policista viděl i aktuální fotky od soudu, aby mohl posoudit stav Judity. „Zdá se, že nerozumí situaci, ale v jejím pohledu vidno, že už tam je i náznak sebevědomí, ale to může souviset i s tím, že se už radila s advokátem. Usuzuji, že je ještě stále v šoku z toho všeho. Do několika dní může přijít zkrat a je vysoce pravděpodobné, že se zhroutí,“ dodává.

Judita podle policejního zdroje zasadila Tomášovi 21 ran. „Tolik bodných ran je podle mě pořádná odvaha, když se na ni podívám, nemá v povaze něco takového udělat,“ vysvětluje psycholog a dodává, že musela vidět nějaký krvavý film a když si poté vzala drogy, do děsivé scény se jako by vrátila.

Na vině jsou drogy, míní psycholog

„Podvědomí jí vyplavilo něco, do čeho se nechtěně dostala. Někdo jí mohl nabídnout drogu z nějakého důvodu. Jak si to vzala, chtěla to vyzkoušet s nejlepším kamarádem. Jsem přesvědčený, že za tím byly drogy. Někdo jí je nabídl, aby je vyzkoušela,“ vypráví strážce zákona.

„Na začátku to nikdo nebere sám a ona není až tak sebevědomá, jak se prezentuje, proto si zavolala nejlepšího kamaráda, kterého ovládala. Ona není žádná chladná vražedkyně,“ uzavírá. Kolem Judity se pohybovala spousta vrstevníků a přitahovala i starší muže. Původně tvrdila, že Tomáše ubodal falešný elektrikář, nakonec se ale k činu měla přiznat.