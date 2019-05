Judita ubodala Tomáše (†16) a byla úplně v klidu! Sousedé a spolužáci si vraždu nedokáží vysvětlit

Slovenská média nejprve jako pachatele označovala neznámého muže, který se měl vydávat za pracovníka energetické společnosti. Muž se měl pod falešnou záminkou dostat do Juditina bytu, kde byl tou dobou i Tomáš.

Cizinec měl po rvačce mladíka ubodat. Jenže po několika dnech se Judita policistům přiznala, že Tomáše 21 ranami ubodala ona sama. Policisté dívku v pondělí obvinili z vraždy a navrhli ji vzít do vazby. O tom má žilinský okresní soud rozhodnout v nejbližších dnech.

Tragický případ silně zasáhl Gymnázium Varšavská v Žilině, kam oba mladí lidé chodili. „Ve škole jsme se bavili, jestli by toho byla Judita schopná. Nikdo by to do ní neřekl. Tomáš byl plný života a chtěl toho hodně dosáhnout, hrál závodně volejbal,“ sdělila deníku Plus JEDEN DEŇ jedna ze spolužaček.

Záhadná smrt Tomáše (†16): Policie obvinila kamarádku Juditu (16)! Mladíka prý ubodala

Nový Čas získal prohlášení školy. „Nikdo nemohl předpokládat takové zkratové chování u mladého děvčete, které bylo v rámci školy bezkonfliktní a bez jakýchkoliv vzdělávacích či výchovných problémů,“ stojí v prohlášení.

Škola má podle zástupců zavedená bezpečnostní opatření, která vychází ze školské legislativy. „Bohužel nedokážeme naše žáky chránit mimo školu v jejich volném čase a ani ovlivnit nebo zodpovídat za jejich chování a činy,“ cituje dokument Nový Čas. Škola apeluje na rodiče, aby se svými dětmi komunikovali a ve spolupráci se školou nebo odborníky řešili jejich problémy.

Juditino obvinění šokovalo i její sousedy. „Je to milé, slušné a inteligentní děvče. Něco takového bychom do ní neřekli. Vždy slušně pozdravila a působila tak jemně, že by ani mouše neublížila. Zřejmě to způsobily drogy, jinak si to nedokážeme vysvětlit,“ řekl mladý soused deníku Plus JEDEN DEŇ.

Další sousedku překvapilo Juditino chování krátce po tragédii. „S manželem jsme se dívali z balkonu. Do sanitky šla po svých a vůbec nejevila nějakou nervozitu nebo strach. Byla úplně klidná a vyrovnaná. Už tehdy nám to nešlo do hlavy, že se tak chovala,“ popsala žena listu.

Tomáš zemřel 16. května ve čtvrtek dopoledne v Juditině bytě. Podle nejmenované společné kamarádky Tomáš za Juditou šel, aby se domluvili na detailech odjezdu do Anglie, kam měli společně zamířit v pátek.

Jenže za dveřmi se odehrálo krvavé drama. Judita kamarádovi zasadila 21 ran nožem, mladík neměl šanci přežít. Podlé známé byla dvojice jako bratr se sestrou. Co přesně k vraždě vedlo, policisté zjišťují.