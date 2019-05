Kriminalista o brutální vraždě Tomáše (†16): Proč ho kamarádka 21x bodla?!

Svému nejlepšímu kamarádovi zasadila celkem 21 bodných ran. Z vraždy Tomáše (†16) policie obvinila teprve 16letou Juditu. Motiv jejího činu zůstává neznámý, brutalita však šokovala i ostřílené kriminalisty. Co dívku k tak hrůznému činu mohlo vést?

Veřejnost si nejprve krátce po smrti mladého gymnazisty myslela, že Tomáše zabil falešný pracovník energetické společnosti, který se dostal do bytu a chtěl znásilnit jeho nejlepší kamarádku. Ostatně, dívku přepravili záchranáři s řeznými poraněními do nemocnice také.

Pavlovi dali při transfuzi v nemocnici špatnou krev: Zemřel!

Na povrch ale i přes velkou snahu policie nakonec prosáklo, že se k vraždě přiznala sama poškozená dívka. Orgány činné ve vyšetřování to potvrdily posléze. „V souvislosti se zabitím šestnáctiletého chlapce vyšetřovatel Krajského ředitelství Policejního sboru v Žilině obvinil šestnáctiletou mladistvou z obzvlášť závažného zločinu vraždy,“ napsala policie na facebook.

V tuto chvíli není jasné, zda soud vyhoví žádosti na vzetí teenagerky do vazby. Mnohem větší záhadou však zůstává, co mohlo dívku vést k tomu, že jednadvaceti ranami nožem zabila svého nejlepšího kamaráda Tomáše.

Video Z vraždy Tomáše (†16) policie obvinila jeho kamarádku - TV JOJ 360p REKLAMA

Kriminalista: Mimořádný afekt!

Pro slovenský server Čas.sk se o hrůzné a zároveň záhadné vraždě rozpovídal i zkušený kriminalista, který pro čin hledal pochopení jen velmi těžko. „Zasadit 21 ran, ještě nejlepšímu kamarádovi, svědčí o mimořádném afektu, který je u takovéto mladistvé dívky, navíc studentky elitního osmiletého gymnázia, neobvyklý,“ uvedl Jozef Vachálek.

Manžel Míšu (†41) zavraždil a zakopal na poli: Osiřelým dětem chce město pomoci veřejnou sbírkou

Možnou příčinu podivného chování vidí v užití psychotropních látek, což se v souvislosti s vyšetřováním také skloňuje. „Jestli byla pod vlivem drog a dostali se do hádky, řešili vážný problém, mohlo to být více nakumulovaných problémů,“ hledal důvody vraždy kriminalista. Podle jeho názoru si dívka zranění na rukou způsobila sama. „Je možné, že když zjistila, co udělala, podřezala si žíly, protože chtěla umřít,“ polemizoval Vachálek pro Čas.

Co bylo skutečně příčinou smrti nebohého školáka s velkými plány, odhalí až vyšetřování policie, které bude dál probíhat pod mimořádným utajením.