Čech Karel (13) zmizel v Německu: Po večeři s rodinou se šel projít
Německé úřady vyhlásily pátrání po Karlovi V. (13) z Česka, který se v neděli ztratil u německého jezera Silbersee u polských hranic. Byl s celou rodinou i se sourozenci v kempu, po večeři se údajně chtěl projít.
Rodina chlapce pohřešuje od nedělního večera ve vesnici Friedersdorf nedaleko obce Lohsa. Dle informací Blesku se Karel společně s rodinou vrátil z výletu na kolech, navečeřel se a v dobré náladě řekl, že se jde projít. Od té doby o něm nikdo neslyšel.
„Naposledy byl spatřen kolem 19:30 u Silbersee – a od té doby po něm není žádná stopa,“ uvedla německá policie na webu. Chlapce se nejdříve snažili trasovat podle telefonu, zařízení se ale nacházelo ve velké vzdálenosti od kempu! Telefon se následně vybil.
V hledání pomáhají profesionální jednotky, úřady povolaly také psovody, nasadily drony a vrtulník s termovizí. V blízkosti jezera se nachází i vlakové nádraží. Policie nevylučuje, že by se chlapec mohl vrátit zpět do ČR.
„Můžeme potvrdit, ze je vyhlášeno pátrání po nezletilém českém občanovi. Generální konzulát v Drážďanech je ve spojení jak s rodinou, tak s místní policií a případ aktivně řeší. Více nebudeme sdělovat,“ uvedla pro Blesk ředitelka odboru komunikace MZV ČR Nikola Nekvindová.
Karel podle informací policie měří 162 centimetrů, je štíhlé postavy a má hnědé vlasy. V době zmizení na sobě měl černé tričko a černé krátké kalhoty.
