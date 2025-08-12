Mladík rozstřelil BMW o strom: Smrt i drastická poranění
Jednadvacetiletý muž zemřel v pondělí odpoledne při dopravní nehodě u obce Heřmanovice na Bruntálsku. Auto, ve kterém cestoval jako spolujezdec, vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Jeho řidič a druhý spolujezdec utrpěli vážná zranění. O nehodě informoval mluvčí bruntálské policie Jan Segsulka.
„Na základě dosud zjištěných informací řidič osobního vozidla BMW (ročník 2005) spolu s dvěma spolujezdci (ročník 2005 a 2007) jel ve směru na Vrbno pod Pradědem. Při projíždění pravotočivou zatáčkou zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy, nezvládl řízení a s automobilem vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu,“ uvedl.
Jeden z mladíků zemřel ještě před příjezdem záchranářů. „Druhý mladý muž utrpěl vážné mnohočetné poranění nohou a poranění hlavy. Nebylo možno vyloučit ani vnitřní krvácení. Zraněného v kritickém stavu přepravil vrtulník na urgentní příjem do ostravské fakultní nemocnice,“ řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Třetí muž utrpěl řadu tržných ran a pohmožděnin. Sanitka jej převezla do krnovské nemocnice.
Na místě zasahovali i hasiči. Rodinným příslušníkům účastníků nehody, kteří se dostavili k jejímu místu, poskytli psychologickou pomoc interventi hasičů a policie.
