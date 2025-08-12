Mladík rozstřelil BMW o strom: Smrt i drastická poranění

Mladík zemřel při nehodě na Bruntálsku, dva další utrpěli vážná zranění
Mladík zemřel při nehodě na Bruntálsku, dva další utrpěli vážná zranění
Mladík zemřel při nehodě na Bruntálsku, dva další utrpěli vážná zranění
Mladík zemřel při nehodě na Bruntálsku, dva další utrpěli vážná zranění
Ilustrační foto
Aktualizováno -
12. srpna 2025
12:50
Autor: ČTK - 
12. srpna 2025
12:30

Jednadvacetiletý muž zemřel v pondělí odpoledne při dopravní nehodě u obce Heřmanovice na Bruntálsku. Auto, ve kterém cestoval jako spolujezdec, vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Jeho řidič a druhý spolujezdec utrpěli vážná zranění. O nehodě informoval mluvčí bruntálské policie Jan Segsulka.

„Na základě dosud zjištěných informací řidič osobního vozidla BMW (ročník 2005) spolu s dvěma spolujezdci (ročník 2005 a 2007) jel ve směru na Vrbno pod Pradědem. Při projíždění pravotočivou zatáčkou zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy, nezvládl řízení a s automobilem vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu,“ uvedl.

Jeden z mladíků zemřel ještě před příjezdem záchranářů. „Druhý mladý muž utrpěl vážné mnohočetné poranění nohou a poranění hlavy. Nebylo možno vyloučit ani vnitřní krvácení. Zraněného v kritickém stavu přepravil vrtulník na urgentní příjem do ostravské fakultní nemocnice,“ řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Třetí muž utrpěl řadu tržných ran a pohmožděnin. Sanitka jej převezla do krnovské nemocnice.

Na místě zasahovali i hasiči. Rodinným příslušníkům účastníků nehody, kteří se dostavili k jejímu místu, poskytli psychologickou pomoc interventi hasičů a policie.

Mladík zemřel při nehodě na Bruntálsku, dva další utrpěli vážná zranění
Mladík zemřel při nehodě na Bruntálsku, dva další utrpěli vážná zranění
Mladík zemřel při nehodě na Bruntálsku, dva další utrpěli vážná zranění
Mladík zemřel při nehodě na Bruntálsku, dva další utrpěli vážná zranění
Ilustrační foto

Témata:
nehodamladíkBruntálskoBruntálHeřmanovice
Související

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Právě se stalo
Další články
Články odjinud