Děsivý pád v olomoucké zoo: Holčička spadla z pěti metrů mimo trasu lanového centra
V lanovém centru Lanáček v olomoucké zoo došlo k vážné nehodě. Dívka v předškolním věku se vyšplhala mimo vyhrazenou trasu a z výšky asi pěti metrů spadla. Po ošetření ji vrtulník přepravil do Fakultní nemocnice v Ostravě.
Ve čtvrtek 8. srpna v podvečer došlo v areálu Zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce k vážné nehodě. Dívka v předškolním věku se zřítila z výšky asi pěti metrů v lanovém centru Lanáček a utrpěla poranění trupu a pánve.
Záchranáři jí na místě poskytli medikaci, zafixovali ji a po stabilizaci stavu ji letecky přepravili na dětské traumacentrum ostravské fakultní nemocnice.
Podle provozovatele atrakce se holčička pohybovala v části určené výhradně pro zaměstnance. „Rád bych uvedl, že zde neselhal žádný bezpečnostní prvek a vše se událo mimo trasu. Podobné události bývají zpravidla výsledkem nešťastné souhry okolností,“ uvedl pro server Hanácká drbna Eduard Hrabalík, provozovatel Lanáčku.
Ředitel Zoo Olomouc Radomír Habáň doplnil, že událost zaměstnance zahrady hluboce zasáhla, a zdůraznil důležitost stálého dohledu nad malými dětmi. „Pokud by mé vlastní malé dítě lezlo do výšky pěti metrů bez jakéhokoliv jištění, nemohu očekávat, že mu pád nehrozí,“ prohlásil.
Podle posledních informací je nyní dívka mimo ohrožení života a neměla by mít trvalé následky.
