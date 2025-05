Jeden podpis, jeden odběr, jeden mladý muž – a možná nový začátek pro pacienta na druhé straně světa. Student Kevin Děcký (20) se na konci března zapojil do náborové kampaně SOS dárce pro Madlenku a dnes už je nadějí pro vážně nemocného člověka v Kanadě.

„V Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava mu právě odebrali krev, která putuje přes oceán do transplantačního centra v Torontu. Tam provedou další testy a porovnají genetickou shodu s pacientem,“ vysvětlila vedoucí laboratoře ostravské fakultní nemocnice Alena Malušková.

Výsledek? Na ten se bude čekat několik týdnů. Ale naděje žije – a je v ní jméno českého studenta. Kevin studuje obor farmaceutický laborant, je pravidelným dárcem krve a dnes možná vykročil k největšímu daru, jaký může člověk nabídnout – šanci na život.

Čeká se na genetické dvojče

„Už odmalička mě vedli k tomu, abych pomáhal druhým. Myslím si, že darovat krev, plazmu nebo kostní dřeň je to nejlepší, co může člověk udělat,“ řekl Kevin a jeho úsměv po odběru prozrazuje nejen hrdost, ale i pokoru.

Pokud testy v Kanadě potvrdí stoprocentní genetickou shodu, Kevina čeká další krok – cesta do Plzně, kde probíhá samotný odběr krvetvorných buněk. Někde v kanadské nemocnici možná už dnes někdo doufá, že právě tento mladý muž bude jeho „genetickým dvojčetem“ a jeho šancí přežít.

Vlna solidarity

Kampaň SOS dárce pro Madlenku, která motivuje mladé lidi ke vstupu do registru, přinesla ohromující výsledek. Jen v ostravském Krevním centru se za několik týdnů zapsalo přes tisíc nových dobrovolníků. Většina z nich ve věku 18 až 25 let.

Nábor pokračuje dál. Zájemci do 35 let mohou přijít každý pracovní den přijít do Krevního centra FN Ostrava a nechat si odebrat vzorek krve. Možná právě jejich DNA jednou zachrání život – stejně jako ta Kevinova.

VIDEO: I nadále registry nabírají dobrovolníky, říká tatínek Madlenky, kvůli které se zvdla velká vlna solidarity v registreaci dárců kostní dřeně.

Video Video se připravuje ... I nadále registry nabírají dobrovolníky. (Vzdělávací centrum, Zoo Praha, 17.5.2025) Blesk:ZOO kostní dřeň dárci kapka naděje