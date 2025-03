I přes veškeré snahy o vyjednávání, rozhodl se muž (24) skočit v sobotu dopoledne z mostu v ostravském centru. Měl ale to štěstí, že dole stihli hasiči připravit matraci. Co ho k sebevraždě vedlo, neprozradil.

„Díky včasnému zásahu hasičů a použití záchranné seskokové matrace muž se sebevražednými úmysly nebyl zraněn,“ řekl k zásahu odehrávajícím se okolo obchodního centra Forum Nová Karolina hasič Petr Andráško.

Ke skoku se rozhodl dotyčný těsně před polednem a zasahující policisté ho našli už za zábradlím u kraje mostu. Mezitím, co vyhrožoval skokem, dole už mu nafukovali hasiči seskokovou matraci, která mírnila následný dopad.

„I přes naši veškerou snahu s vyjednávačem se rozhodl z mostu skočit,“ potvrdila policistka Eva Michalíková.

Po dopadu do matrace skokana naložili a přenesli do sanitky a ho vezli do převezli jej do Fakultní nemocnice v Ostravě. Proč se chtěl zabít, ví asi jen on sám. „Muž odmítl jak dechovou zkoušku na alkohol, tak test na drogy. Kriminalisté z Ostravy se nyní zabývají okolnostmi a zjišťují motiv, který vedl muže ke skoku z mostu,“ uvedla Michalíková.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111.

VIDEO: Josef Mareš o případu Anety Rodové.

Video Video se připravuje ... Josef Mareš o případu Anety Rodové Policie ČR