Záhadná smrt manželů Adriany (†49) a Jozefa (†46): Vyšetřovatel tuší, kdo zabíjel

Sobotní smrt Jozefa a Adriany vyvolává mnoho otázek. Policisté začali podle mluvčí Márie Linkešové případ vyšetřovat jako vraždu, nic bližšího ale nesdělila. Bývalý policejní vyšetřovatel Albín Geršič slovenským médiím možný postup policie přiblížil. A vyslovil domněnku, co přesně se v Modrance odehrálo.

Krvavý masakr v garáži: Jozefa († 47) a Adrianu († 50) našla jejich dcera

„Nedovedu si představit, že by tam někdo přišel, zamkl garáž a manžele ubodal. Museli by se bránit, křičet, někdo by to zaslechl,“ řekl Geršič slovenskému deníku Nový Čas. „Jako hlavní verze by klidně mohla být nevěra. Navenek možná působili ukázkově, ale možná že jeden druhému přišel na nevěru,“ sdělil bývalý vyšetřovatel s tím, že takové zjištění mohlo vést ke zkratu jednoho z dvojice.

Sousedé manželský pár popisují téměř idylicky - nový dům, dobrá práce, skvělé děti... Jenže podle všeho jejich soužití ve skutečnosti své problémy mělo. Problémy, které podle Albína Geršiče mohly vyústit v sobotní tragédii.

„Byli to skvělí lidé. Ale i když se tak někdy snažili vypadat, nebyl to ukázkový pár. Občas se i hádali,“ řekli sousedé listu Plus JEDEN DEŇ. Finanční problémy dvojici podle nich do problémů prakticky jistě nepřivedly. Jozef vlastnil úspěšnou firmu vyhlášenou po celém Trenčíně.

Podle slovenských médií osmnáctiletá dcera Patrície (18) v sobotu před garáží u rodinného domu spatřila krvavé stopy a zalarmovala policii. Garáž byla údajně zamčená zevnitř a vniknout do ní museli až hasiči. Na místě pak nalezli zkrvavená těla manželského páru s četnými bodnořeznými poraněními.

