Zabil dívku (†18) vodním skútrem. U soudu se kál, teď ale neplatí odškodné rodičům.

Dvaadvacetiletý Steinert zabil Simonu (18) vodním skútrem na Orlické přehradě, když se mu pramice, na níž se dívka plavila s přítelem, schovala za vlnu. Soud následně tehdejšího přítele dcery Richarda Genzera a Lindy Finkové potrestal tříletou podmínkou a osmiletým zákazem řízení plavidel. U soudu se kál. „Je mi to líto, ve vteřině se mi změnil život. Kdyby to šlo, hned bych si to s ní vyměnil,“ řekl tehdy mladík.

Soudce Christophovi přiřkl zaplatit odškodné. Matce, která dceru vychovávala, měl uhradit 800 tisíc korun, otci pak 600 tisíc. Ani jeden z nich zatím žádné peníze neviděl. Právník matky podal na Steinerta návrh k exekuci.

Každý den mu posílám zprávu

„Po téměř roce, co se to Simonce stalo, jsem měla těžkou autonehodu, kdy jsem měla zlomenou pánev,“ sdělila serveru iDnes.cz matka dívky. „Nemohu jít do práce, po finanční stránce je to těžký a nemohu se dodnes s tragédií vyrovnat,“ říká žena.

„Nemůžu se s tím smířit. Nejde to. Vstanu a pošlu mu totožnou zprávu. Že by se měl omluvit a postavit se k tomu jako chlap. Čelem,“ dodala zoufale.

Steinertův advokát exekuci potvrdil

Steinert se k situaci odmítl vyjádřit. Jeho právník Eduard Belšán však návrh k exekuci jeho klienta potvrdil. „Je třeba si uvědomit situaci, ve které je. Tedy zejména vzhledem ke svému věku, příjmu. Víme prozatím jen to, že běží exekuční řízení a byl pověřen exekutor,“ sdělil iDnes.

Steinert byl v době soudu student, nyní je ale podle serveru iDnes veden jako jednatel firmy Rimedio, která provozuje automyčku v pražských Čestlicích. Společnost patří Lindě Finkové, slavné české herečce a zpěvačce, s jejíž dcerou Steinert v době nehody chodil.