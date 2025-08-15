Semtínem v Pardubicích otřásl výbuch: Dva lidé utrpěli zranění nebezpečná životu

Středočeská záchranka, ilustrační foto.
Středočeská záchranka, ilustrační foto.  (Autor: ZZS Středočeského kraje)
Aktualizováno -
15. srpna 2025
16:44
Autor: pma - 
15. srpna 2025
15:50

V pátek odpoledne otřásl areálem společnosti Synthesia v Semtíně v Pardubicích výbuch. Podle informací záchranářů utrpěli dva lidé život ohrožující zranění a jeden středně těžká poranění. Na místo vyrazily dvě posádky RZP a dva vrtulníky. 

Kde přesně k výbuch došlo, zatím není jasné. Zprávu potvrdil i mluvčí pardubické policie Tomáš Dub, bližší informace ale nesdělil.

Podle informací Blesku se měli zranit tři lidé. „Svým rozsahem jsou u dvou lidí zranění kritická a ohrožující na životě. Byli transportování letecky do popáleninových center po republice,“ uvedl v pátek odpoledne mluvčí zdravotnické záchranné služby Josef Strašík. Jednoho středně těžce zraněného záchranáři převezli na urgentní příjem pardubické nemocnice. Podle Strašíka došlo k havárii s chemickou látkou.

Na místě zasahovali podnikoví hasiči společnosti Synthesia. Krajští hasiči se zásahu neúčastnili.

 

 

Témata:
výbuchpopáleninaTomáš DubSynthesiaSemtínPardubice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Právě se stalo
Další články
Články odjinud