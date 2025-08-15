Semtínem v Pardubicích otřásl výbuch: Dva lidé utrpěli zranění nebezpečná životu
V pátek odpoledne otřásl areálem společnosti Synthesia v Semtíně v Pardubicích výbuch. Podle informací záchranářů utrpěli dva lidé život ohrožující zranění a jeden středně těžká poranění. Na místo vyrazily dvě posádky RZP a dva vrtulníky.
Kde přesně k výbuch došlo, zatím není jasné. Zprávu potvrdil i mluvčí pardubické policie Tomáš Dub, bližší informace ale nesdělil.
Podle informací Blesku se měli zranit tři lidé. „Svým rozsahem jsou u dvou lidí zranění kritická a ohrožující na životě. Byli transportování letecky do popáleninových center po republice,“ uvedl v pátek odpoledne mluvčí zdravotnické záchranné služby Josef Strašík. Jednoho středně těžce zraněného záchranáři převezli na urgentní příjem pardubické nemocnice. Podle Strašíka došlo k havárii s chemickou látkou.
Na místě zasahovali podnikoví hasiči společnosti Synthesia. Krajští hasiči se zásahu neúčastnili.
